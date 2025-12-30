Nuevo proyecto inmobiliario de la Casa de Alba en Madrid: no renueva el contrato de 75 familias, que creen que harán pisos turísticos

Después de conocerse en 2024 que la Casa de Alba iniciaba un proceso de reforma de otro edificio histórico, también de su propiedad, junto al Palacio de Liria, para reconvertir su uso —hasta entonces dedicado a oficinas— en pisos turísticos que serán gestionados por José María Aznar Botella —hijo de José María Aznar— , los vecinos empezaron a temer que ellos “serían los siguientes en ser desalojados”. Para esta operación fue necesario aprobar un planeamiento urbanístico especial y específico a dicho edificio por parte del Ayuntamiento de Madrid