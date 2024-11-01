·
Nuevo plan europeo de tren: conectar Madrid en tres horas con Lisboa y en seis horas con París
La Comisión Europea calcula que para conseguir finalizar la red de alta velocidad planificada para 2040 se tendrá que desembolsar unos 345.000 millones de euros entre fondos públicos e iniciativa privada
tav
bruselas
europa
actualidad
#2
MoñecoTeDrapo
Por Extremadura pasará, pero no parará, a lo Mr. Marshall
#1
encurtido
Tendría que ser un Lisboa - Toledo / Ávila sin pasar por Madrid para que a los meneantes no les dé una úlcera.
#3
AlexGuevara
Es para correrlos a gorrazos. La línea Lisboa-Madrid- París que se tenía que haber construido en 1992 pasando por Barcelona…..todavía es un proyecto en 2025.
