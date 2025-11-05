Bruselas planea conectar Madrid con París en seis horas y con Lisboa en tres con trenes de alta velocidad

La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un plan para impulsar las redes de trenes de alta velocidad y liberalizar el servicio para 2040, creando una infraestructura que conecte las grandes ciudades y capitales de la Unión Europea (UE). El plan, que pretende ser una alternativa a los vuelos de corta distancia y a los largos trayectos por carretera, prevé que se pueda viajar de Berlín a Copenhague en cuatro horas o de Madrid a Lisboa en tres. Además, también conectaría la capital española con París en seis horas.
Y luego crúzalos.
¿Y qué ganamos los españoles? tendrá que parar en las ciudades españolas. Oviedo, Bilbao, Santander... cruzando todas las montañas.
Si vas a juntar Madrid con Paris (que eso hay que verlo porque depende del interés de Francia) lo lógico es que juntes Oporto o Lisboa con Madrid.
A los madrileños les encantaría tener un tren de alta velocidad Madrid-Bruselas, y Madrid-Berlín, y Madrid-Zurich. Pero estando ahí París es lógico que se llegue a París y de ahí se tome una conexión.
De todas formas no consiguen que sea mas barato que el avión esto no irá a ningún lado.