Nuevo paso hacia el juicio a la pareja de Ayuso: el juez le da diez días para defenderse de las peticiones de cárcel

El abogado de Alberto González Amador debe presentar el escrito de defensa para rebatir los de acusación presentados por Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular que solicitan hasta cinco años de cárcel para la pareja de la presidenta en la causa por fraude fiscal
Luego porque es la fiesta de la virgen de su pueblo y está de nazareno.
Luego porque es verano (entre cada petición naturalmente habrá un periodo de gracia porque los jueces van saturadísimos).
Y así hasta después de las elecciones, que ganará el PP, y simplemente dejarán que salga el juicio para darle a un ciudadano anónimo un indulto bajo la premisa de que todo su juicio fue una jugada política de perro sanche para castigar al PP en las urnas.