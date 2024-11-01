edición general
El nuevo orden mundial pone contra las cuerdas a Suecia: crece la presión para dejar su moneda y entrar en el euro

La unión hace la fuerza y, en un mundo tan convulso, posiblemente más. Esta reflexión resume el giro histórico que puede emprender una Suecia que ha visto, como los demás, que las viejas certezas se desvanecen a la velocidad de la luz. Una seña de identidad del país nórdico, como es una moneda propia con la independencia que eso le confiere, puede verse ahora aparcada por un interés aún mayor: estar a cubierto en un escenario geopolítico que se ha vuelto demasiado hostil en poco tiempo.

| etiquetas: suecia , euro , rusia , ucrania
