edición general
3 meneos
9 clics
El nuevo gabinete holandés retira el plan del impuesto sobre el patrimonio del Box 3 por temor a los impuestos sobre las ganancias no realizadas. [ENG]

El nuevo gabinete holandés retira el plan del impuesto sobre el patrimonio del Box 3 por temor a los impuestos sobre las ganancias no realizadas. [ENG]

El nuevo Gobierno neerlandés ha decidido retirar el nuevo sistema fiscal Box 3, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2028. El ministro de Finanzas, Eelco Heinen, quiere introducir modificaciones para responder a las preocupaciones y críticas sobre el pago de impuestos por ganancias no realizadas, según ha confirmado un portavoz del ministro a la NOS tras las informaciones aparecidas en otros medios de comunicación.

| etiquetas: países bajos , impuestos , ganancias no realizadas
3 0 0 K 35 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 35 actualidad
Barney_77 #4 Barney_77
Es que era una puta locura
1 K 31
lonnegan #5 lonnegan
#4 Una puta locura que volverá. Los estados están enterrados en deuda y buscarán exprimir hasta el último céntimo.
0 K 11
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Quien lo hubiese imaginado...
0 K 16
Andreham #6 Andreham
Aviso de los mandamases.

Que se lo hagan pagar en las urnas.
0 K 8

menéame