El nuevo gabinete holandés retira el plan del impuesto sobre el patrimonio del Box 3 por temor a los impuestos sobre las ganancias no realizadas. [ENG]

El nuevo Gobierno neerlandés ha decidido retirar el nuevo sistema fiscal Box 3, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2028. El ministro de Finanzas, Eelco Heinen, quiere introducir modificaciones para responder a las preocupaciones y críticas sobre el pago de impuestos por ganancias no realizadas, según ha confirmado un portavoz del ministro a la NOS tras las informaciones aparecidas en otros medios de comunicación.
| etiquetas: países bajos , impuestos , ganancias no realizadas
Que se lo hagan pagar en las urnas.