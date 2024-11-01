edición general
El nuevo furor en las apuestas en China es comprar piedras: así es como ha crecido el mercado de la jadeíta gracias al streaming

El nuevo furor en las apuestas en China es comprar piedras: así es como ha crecido el mercado de la jadeíta gracias al streaming

El entretenimiento en vivo a través de las redes El entretenimiento en vivo a través de las redes sociales ha evolucionado sobremanera: ya no es suficiente ver batallas de baile en vivo entre dos usuarios random en TikTok, sino que las emociones ahora se sienten más a flor de piel gracias a una nueva tendencia que combina el comercio, el azar y, la adicción a las apuestas: así es como en China ha florecido la tendencia de comprar piedras y partirlas por la mitad para saber si los compradores se han llevado el premio gordo

elGude #2 elGude
Lo de las apuestas es un mundo muy loco. Se puede apostar a cualquier cosa, no lo veo ni medio normal.
K 45
paumal #6 paumal
#2 esto tiene tanto de apuesta como las cartas de Pokémon.
K 10
elGude #7 elGude
#6 ¿Sabes la pasta qué mueven las cartas de Pokémon o Magic?
K 13
Pacman #4 Pacman *
Me han empezado a saltar estos videos en instagram de un chino con un taco de billetes que va a un señor con un puesto donde tiene un montón de piedras envueltas en plasticos de vivos colores. Paga una pasta por una piedra, se la lleva, la corta con una sierra y le aplica una linternilla para ver si hay jade o no.
Generalmente el video acaba viendo como el chino, frustrado, tira la piedra sin valor al rio.

Queria saber algo más sobre el tema.


Cosas de la vida, tengo una de esas sierras para piedra en casa... :shit:
K 28
Gry #5 Gry
#4 Yo descubrí que esto de apostar por piedras de jade existía por algún manhua, pero el protagonista hacia trampas porque tenía visión de rayos X o algo por el estilo. xD
K 17
azathothruna #3 azathothruna
Recuerden, niñas y niños.
Las antiguas dinastias chinas buscaban jade como posesos.
Si eso les hubieran vendido los britanicos, no hubieran tenido que recurrir al opio
K 15
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo *
@amperobonus un meneo sobre piedras china.

Creo que te interesa el tema. :shit: {0x1f525} {0x1f624}
K 12

