El nuevo furor en las apuestas en China es comprar piedras: así es como ha crecido el mercado de la jadeíta gracias al streaming

El entretenimiento en vivo a través de las redes El entretenimiento en vivo a través de las redes sociales ha evolucionado sobremanera: ya no es suficiente ver batallas de baile en vivo entre dos usuarios random en TikTok, sino que las emociones ahora se sienten más a flor de piel gracias a una nueva tendencia que combina el comercio, el azar y, la adicción a las apuestas: así es como en China ha florecido la tendencia de comprar piedras y partirlas por la mitad para saber si los compradores se han llevado el premio gordo
Generalmente el video acaba viendo como el chino, frustrado, tira la piedra sin valor al rio.
Queria saber algo más sobre el tema.
Cosas de la vida, tengo una de esas sierras para piedra en casa...
Las antiguas dinastias chinas buscaban jade como posesos.
Si eso les hubieran vendido los britanicos, no hubieran tenido que recurrir al opio
Creo que te interesa el tema.