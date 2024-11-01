El nuevo furor en las apuestas en China es comprar piedras: así es como ha crecido el mercado de la jadeíta gracias al streaming

El entretenimiento en vivo a través de las redes El entretenimiento en vivo a través de las redes sociales ha evolucionado sobremanera: ya no es suficiente ver batallas de baile en vivo entre dos usuarios random en TikTok, sino que las emociones ahora se sienten más a flor de piel gracias a una nueva tendencia que combina el comercio, el azar y, la adicción a las apuestas: así es como en China ha florecido la tendencia de comprar piedras y partirlas por la mitad para saber si los compradores se han llevado el premio gordo