Un nuevo estudio revela que la tumba del rey Tut corre el riesgo de derrumbarse [Eng]  

Un nuevo estudio revela que la tumba del rey Tut corre el riesgo de derrumbarse

La tumba del antiguo rey egipcio Tutankamón, ubicada en el Valle de los Reyes , ha sufrido inestabilidad y daños debido a inundaciones repentinas y fallas importantes que han empeorado con el tiempo. En un estudio publicado a principios de este año en la revista Nature , Sayed Hemeda, investigador del departamento de conservación arquitectónica de la Universidad de El Cairo, utilizó modelos geotécnicos y el software PLAXIS 3D para calcular tensiones y patrones de deformación en la tumba.

| etiquetas: tut , tumba , tututankamun , estudio
El Rey "Tut"..., ¡qué faltones los muy British!
