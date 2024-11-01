edición general
Nuevo estudio afirma que la mitad del mundo debe cambiar su dieta para frenar el calentamiento global bajo los 2 °C

Se habla mucho de volar menos, conducir eléctrico o consumir menos. Importa. Pero los sistemas alimentarios concentran más de un tercio. La University of British Columbia propone algo más realista: comer lo suficiente, no más, y repensar qué hay en el plato sin dramatismos. Alrededor del 44 % de la población mundial tendría que cambiar su dieta hoy mismo. En Canadá, la cifra se acerca al 90 %. Y hay un matiz clave: el análisis se apoya en datos de 2012, antes de que crecieran población y emisiones. Es decir, un suelo prudente, no un techo.

frg #3 frg
El artículo parece un refrito de IA para demonizar el vacuno y no dar más sobre cercanía ni aprovechamiento de recursos. Una pérdida de tiempo.
#10 Pitchford
#8 El tema de los monocultivos y los pesticidas y herbicidas es otra historia, también muy importante. Para ello esperemos que avancen las agriculturas regenerativa y ecológica. Pero lo uno, no quita lo otro. Aunque algunos consuman carne de vaca local de extensivo, parcial generalmente, la mayor parte es carne de granja alimentada con productos agrícolas del exterior o carne importada.
#2 Pitchford
Ánimo a cualquiera a intentar consumir menos carne, especialmente de vacuno. La mejor alternativa: las legumbres. Siempre hay alguna que bien cocida te sienta bien, con mucha fibra para que todo funcione como es debido.
frg #4 frg *
#2 Iros a la playa.

Demonizar un alimento sin detallar cómo y dónde se produce y consume, para aconsejar otro sin tener en cuenta los mismos parámetros es una estupidez.

Aconsejar un alimento para sustituir otro con unos parámetros nutricionales tan diferentes tampoco parece una buena idea.
#5 Pitchford
#4 Calma hombre.. tú sigue comiendo carne de vaca tranquilo, que no pasa nada.. con que una gran parte de la gente reduzca su consumo ya puede mejorar mucho la situación.
frg #6 frg
#5 No has entendido nada de mi comentario.
#7 Pitchford
#6 Que el vacuno es la carne que implica mayores emisiones de carbono, desforestaciones, ocupación de tierras y consumo de agua en el mundo, se sabe desde hace décadas, por múltiples estudios. Unas ganaderías son peores o menos malas que otras, pero el problema es el conjunto.
frg #8 frg
#7 También se sabe que los monocultivos y la industrialización masiva del campo no generan más que pérdida de biodiversidad junto con contaminación en tierra y agua, eso sin contar el coste de mover el resultado muchas veces hasta miles de kilómetros hasta que llega al consumidor.

Ya has escogido enemigo, que es lo fácil, pero no has escogido coherencia.
#1 kaos_subversivo
Yo afirmo que si acabamos con la ultrarriqueza atajamos el problema
Don_Pixote #9 Don_Pixote
Comed insectos, los Chinos no van a dejar de comer cerdo :-D
