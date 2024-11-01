Nuevo estudio afirma que la mitad del mundo debe cambiar su dieta para frenar el calentamiento global bajo los 2 °C

Se habla mucho de volar menos, conducir eléctrico o consumir menos. Importa. Pero los sistemas alimentarios concentran más de un tercio. La University of British Columbia propone algo más realista: comer lo suficiente, no más, y repensar qué hay en el plato sin dramatismos. Alrededor del 44 % de la población mundial tendría que cambiar su dieta hoy mismo. En Canadá, la cifra se acerca al 90 %. Y hay un matiz clave: el análisis se apoya en datos de 2012, antes de que crecieran población y emisiones. Es decir, un suelo prudente, no un techo.
Demonizar un alimento sin detallar cómo y dónde se produce y consume, para aconsejar otro sin tener en cuenta los mismos parámetros es una estupidez.
Aconsejar un alimento para sustituir otro con unos parámetros nutricionales tan diferentes tampoco parece una buena idea.
Ya has escogido enemigo, que es lo fácil, pero no has escogido coherencia.