El nuevo código penal talibán: 15 días de cárcel por partir el brazo a una mujer y cinco meses por maltratar a un camello

El Gobierno ‘de facto’ de Afganistán legaliza la violencia de género ejercida desde 2021 y las madres, hijas y esposas pasan a ser prácticamente objetos propiedad de un marido o de un “amo”, sin acceso a un juicio justo por abusos sufridos.
| etiquetas: código penal , talibán , mujeres , afganistán
Asi que debe ser todo tipo oferta y demanda, abundancia y escasez, mercado.
Si el marido golpea a la esposa con un bastón y no provoca una lesión grave, no puede ni denunciar.
Pero eso es una bomba demográfica. Lenta, pero un régimen tan represivo y con un exceso de población joven, solo puede esperar a ver cuanto da de si cuenta atrás.