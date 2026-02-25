edición general
El nuevo código penal talibán: 15 días de cárcel por partir el brazo a una mujer y cinco meses por maltratar a un camello

El Gobierno ‘de facto’ de Afganistán legaliza la violencia de género ejercida desde 2021 y las madres, hijas y esposas pasan a ser prácticamente objetos propiedad de un marido o de un “amo”, sin acceso a un juicio justo por abusos sufridos.

Torrezzno #2 Torrezzno
Son mas animalistas que PETA
Asimismov #1 Asimismov
Es que la mujer y las penas son de uno y los camellos siempre son ajenos.
Cuñado #3 Cuñado
#1 No siempre son tan ajenos...

capitan__nemo #6 capitan__nemo *
Eso me recuerda a las sirgueras en la ria de bilbao, que tiraban de las gabarras desde la orilla porque eran mas baratas que los caballos (los hombres ya estaban trabajando en las minas). Habia mas escasez de caballos (mas caros) que de mujeres y hombres. A los hombres los tenian empujando vagonetas de mineral en las minas de hierro de la zona. Esto seria en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.

Asi que debe ser todo tipo oferta y demanda, abundancia y escasez, mercado.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Si el marido golpea a la esposa con un bastón y le provoca una lesión grave, 15 días de prisión.

Si el marido golpea a la esposa con un bastón y no provoca una lesión grave, no puede ni denunciar.
Connect #5 Connect
Un país así es completamente imposible que se desarrolle. El problema es que eso lleva a un altísimo índice de natalidad para tener más manos que ayuden a sustentar la familia. Lo cual ya interesa a ciertas partes.

Pero eso es una bomba demográfica. Lenta, pero un régimen tan represivo y con un exceso de población joven, solo puede esperar a ver cuanto da de si cuenta atrás.
#4 ernovation
Mucho quejarse por como tratan en otros paises dependiendo del sexo, pero mientras tanto en España hay leyes discriminatorias por razón de sexo.
