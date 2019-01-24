·
17
meneos
19
clics
El nuevo código penal de Afganistán legaliza la violencia de género y la esclavitud
video de RTVE para ver, sin trascripción de texto. Enlace alternativo al diario el pais:
elpais.com/planeta-futuro/2026-02-25/el-nuevo-codigo-penal-taliban-15-
|
etiquetas
:
codigo penal
,
afganistan
,
eslavitud
,
violencia de género
14
3
0
K
170
actualidad
23 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#6
starwars_attacks
enlace a el pais
elpais.com/planeta-futuro/2026-02-25/el-nuevo-codigo-penal-taliban-15-
1
K
29
#20
strike5000
La sharía legaliza y justifica la violencia de género y la esclavitud.
1
K
27
#21
strike5000
#9
No como Podemos, que se financiaba de sus simpatizantes...
"Empresarios iraníes certifican pagos de 12.600 euros a Iglesias cuando ya era diputado: "Puede que estas facturas no sean todas""
www.elmundo.es/espana/2025/02/13/67ae3c15e4d4d88c488b45a9.html
Y reconocido por el mismísimo Amado Líder
www.youtube.com/watch?v=_a2zyXBWdho
1
K
27
#23
yopasabaporaqui
#21
Cobraban por un programa? Inaudito. Cuál era el concepto de pago de lo de Vox?
0
K
12
#16
Sergio_ftv
#14
Mientes más que escribes, porque el que quiere meter la religión en las escuelas, en la sociedad, en las instituciones, etc, es gente como tu y partidos como PPVox, tal y como hacen los islamistas, sionistas, etc en sus países. A mentir a otro lado.
2
K
25
#18
Spermando
#16
Esto lo voy a dejar en remojo un par de años porque personalmente creo que ninguno de los partidos con representación parlamentaria esté haciendo lo suficiente para que la religión entre con fuerza de nuevo en lo público, y no hablo de la religión inocua y secularizada que os revoluciona más que la otra por algún motivo que no acabo de entender.
0
K
6
#5
Pulgencio
*
Falta que vengan los cromañones infollables a soltar lo de "¿Por qué las feministas no hacen manifestaciones contra esto?"
1
K
15
#2
Sergio_ftv
En occidente, ¿cuáles serían los partidos políticos que más cerca están de estas prácticas?
0
K
15
#4
Spermando
#2
Posiblemente en España sería Podemos, ya que es el que más trabaja por blanquear estas prácticas cuando provienen de esos países.
21
K
22
#8
Almirantecaraculo
#4
Ding Ding Ding. El premio a la tontería más gorda del día ha salido pronto.
Ya sabemos quién ha sido el desgraciado.
8
K
80
#9
yopasabaporaqui
*
#4
www.elmundo.es/espana/2019/01/24/5c48b358fc6c83b5218b46aa.html
"Los financiadores iraníes de Vox son ex terroristas rehabilitados a golpe de talonario."
1
K
15
#11
Sergio_ftv
#4
Ejemplo práctico de alguien que se llega a crear sus propias mentiras.
3
K
34
#14
Spermando
#11
Culpa mía por intentar desacreditar un mensaje donde el proceso de pensamiento fue simplemente "veo un titular de moros haciendo moridades, cómo puedo hacer que sea sobre Vox per proxy".
0
K
6
#15
DatosOMientes
#14
Oye, ¿qué te pasó entre 2020 y finales de 2025? Lo digo porque siendo de 2007 apenas tenías comentarios y los que tenías acababan en 2020. Por suerte para nosotros, en 2025 decidiste volver muy activamente.
0
K
12
#17
Spermando
#15
Me olvidé de que existía este sitio simplemente
0
K
6
#12
Rogue
#4
Espero que su esperma sea como usted. Inocuo.
0
K
13
#22
Veelicus
No puede ser, EEUU invadio Afghanistan para acabar con el Mula Omar y que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.
0
K
12
#3
aupaatu
EEUU manteniedo las tradiciones ancestrales de sus socios, liberados de las barbaries del socialismo sovietico en el siglo XX por los Talibanes y a los que les dejaron en el XXI armamento para defenderse de sus enemigos en la Zona cuando abandonaron su tutela.
1
K
11
#7
elsnons
Trump en su último año de mandato debería pacificar ese país . Deshacer la cagada de Biden . Sería el broche de oro a su fecunda gestión para el conjunto de la humanidad.
0
K
11
#13
Sergio_ftv
#7
Semejante patujada solo la puede soltar un autoritario que está a favor del autoritarismo y que además vive en una realidad paralela. Una pena que parte de la sociedad se esté radicalizando de forma tan extrema utilizando mentiras para justificar tal radicalización.
1
K
18
#1
hakcer_dislexico
*
Abascal ha pillado el documento del codigo penal afgano, y se ha ido al baño a "sus cositas" ...
1
K
10
#19
anarion321
Errónea. Habla de una ley contra mujeres y la violencia de género, la real, afectaría a cualquier género.
0
K
8
#10
Spermando
Vox es invotable, pero por lo menos es antipañuelo y antiislam, con lo que no son "el partido en Occidente más cercano a estas prácticas".
0
K
6
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
