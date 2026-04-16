Un nuevo avance con la terapia genética del 'corta-pega' logra silenciar el cromosoma extra en el síndrome de Down

En el complejo mapa genético del síndrome de Down, el problema no es que falte información, sino que sobra: una tercera copia del cromosoma 21 desequilibra todo el sistema. Hasta ahora, eliminar ese 'intruso' genético sin dañar al resto de la célula parecía una misión imposible. Sin embargo, un equipo de científicos estadounidenses ha dado un paso de gigante al desarrollar un sistema basado en la tecnología CRISPR que no busca cortar el ADN sobrante, sino simplemente apagarlo.