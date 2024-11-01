edición general
Las nuevas normas talibanes permiten golpear a las esposas sin romperles los huesos, silenciando a las mujeres (ENG)

Según el artículo 32 del Código Penal, un marido puede golpear a su mujer, siempre que la violencia no produzca lesiones visibles, como huesos rotos o heridas abiertas. La disposición establece que si un marido golpea a su esposa con fuerza provocando “un hueso roto, una herida o un hematoma visible”. Incluso cuando el daño es grave, la pena máxima es de 15 días de prisión y la condena depende de que la mujer pruebe el abuso ante un juez. El umbral legal para la rendición de cuentas sigue siendo difícil de alcanzar. Para presentar una denuncia,

MIrahigos #1 MIrahigos
¡Que considerados!
Apotropeo #2 Apotropeo
#1 y luego dicen que no quedan caballeros
Tachy #3 Tachy
"Siempre que la violencia no produzca lesiones visibles" . ¿Esto es un chiste o qué? O sea, en cualquier sitio menos en los ojos, bueno y si eso le pongo unas gafas de sol.
