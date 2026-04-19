La nueva "normalidad" de Azucena en su pueblo de Zamora tras salir de la jaula de Faraday

Después de seis meses confinada en un búnker para aislarse de la radiación electromagnética que le provocaban las farolas led instaladas en el pueblo, Azucena y su familia han conseguido cambiar la iluminación, previo pago de más de siete mil euros, y con ello mejorar la compleja vida de una persona intolerante a sustancias químicas y tecnologías inteligentes.