La nueva "normalidad" de Azucena en su pueblo de Zamora tras salir de la jaula de Faraday

Después de seis meses confinada en un búnker para aislarse de la radiación electromagnética que le provocaban las farolas led instaladas en el pueblo, Azucena y su familia han conseguido cambiar la iluminación, previo pago de más de siete mil euros, y con ello mejorar la compleja vida de una persona intolerante a sustancias químicas y tecnologías inteligentes.
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Ale, todos contento.
No existe enfermedad contra la radiación. No al menos al nivel que se supone tiene esta persona.
No sé que realmente que le pasa a esta mujer, pero una farola con LEDs produce un campo electromagnético tan absurdamente pequeño que hasta con aparatos sensibles sería difícil de medir. Por otro lado dice que es sensible a los químicos y no se le ocurre nada más que descalzarse y tocar la tierra, ¿pero loca qué haces, con la cantidad de químicos que hay ahí? Encima a la luz del sol, con la radiación que pega eso. Te va a dar un yuyu químico-electromágnetico-complejo.
En pocas palabras, y desde el lado de la ciencia, esta pava está como una chota, pero así de grande.
Por otra parte, creo que las personas que se inventan enfermedades nos hacen un gran perjuicio al resto de enfermos.
PD: Porque obviamente no es ir y comprar cualquier caja de plástico que te vendan en aliexpress por 4 pesetas diciendo que es una jaula de faraday...
Por que dudo mucho que esta gente se preste a experimentos varios con placebos, para ver si lo que siente es verdad o no.
Y si lo esos estudios existen, donde estan y quien los ha dirigido, y cuales son sus conclusiones?