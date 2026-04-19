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La nueva "normalidad" de Azucena en su pueblo de Zamora tras salir de la jaula de Faraday

La nueva "normalidad" de Azucena en su pueblo de Zamora tras salir de la jaula de Faraday

Después de seis meses confinada en un búnker para aislarse de la radiación electromagnética que le provocaban las farolas led instaladas en el pueblo, Azucena y su familia han conseguido cambiar la iluminación, previo pago de más de siete mil euros, y con ello mejorar la compleja vida de una persona intolerante a sustancias químicas y tecnologías inteligentes.

| etiquetas: ehs , hipersensibilidad electromagnética
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Se cuida poco la salud mental en este.pais.
12 K 169
#4 SolarNeron
#1 En eso estaba, es una enfermedad mental o una enfermedad real? Me ha parecido curioso .
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#6 gadish
#4 mental.
3 K 40
#8 SolarNeron
#6 Es curioso, en la noticia lo tratan como una enfermedad real.
0 K 6
Gry #10 Gry
#8 Las enfermedades mentales son reales.

Ale, todos contento. :-D
4 K 65
#11 gadish
#8 porque las magufadas se aceptan como un punto de vista alternarivo.

No existe enfermedad contra la radiación. No al menos al nivel que se supone tiene esta persona.
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#20 carraxe
#8 Periodismo de mierda
0 K 9
#15 Onaj *
#4 La hipersensibilidad electromagnética (HSE o EHS) es un conjunto de síntomas físicos y neurológicos que algunas personas atribuyen a la exposición a campos electromagnéticos (CEM) de baja intensidad, como WiFi, móviles o líneas eléctricas. Aunque los síntomas son reales para quienes los sufren, no tiene base científica clara ni diagnóstico médico oficial.
1 K 21
#17 carraxe *
#4 El periodista da por cierta, y proporciona como noticia, la visión de esta mujer, probablemente enferma mental. Una vergüenza
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#21 SolarNeron
#17 Completamente de acuerdo con eso, la noticia apenas profundiza en la enfermedad
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Raziel_2 #19 Raziel_2
#4 Si la enfermedad fuese real, tampoco podria exponerse a la luz del sol, o vivir en el planeta tierra, ya puestos.
0 K 10
tranki #16 tranki *
Me he leído casi toda la noticia, que luego no se diga, pero la verdad es que la sarta de estupideces es tan grande y enorme que no me ha permitido llegar al final.
No sé que realmente que le pasa a esta mujer, pero una farola con LEDs produce un campo electromagnético tan absurdamente pequeño que hasta con aparatos sensibles sería difícil de medir. Por otro lado dice que es sensible a los químicos y no se le ocurre nada más que descalzarse y tocar la tierra, ¿pero loca qué haces, con la cantidad de químicos que hay ahí? Encima a la luz del sol, con la radiación que pega eso. Te va a dar un yuyu químico-electromágnetico-complejo.

En pocas palabras, y desde el lado de la ciencia, esta pava está como una chota, pero así de grande.
2 K 39
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
¿Esta también es hermana de Saul Goodman?
2 K 39
LaLaLari #14 LaLaLari
Tengo sentimientos encontrados con este tipo de noticias. Como persona con una enfermedad crónica, sé lo mucho que duele que te traten de loca por no poder ver los síntomas que tienes.
Por otra parte, creo que las personas que se inventan enfermedades nos hacen un gran perjuicio al resto de enfermos.
1 K 18
calde #13 calde *
Qué suerte ha tenido que le hayan sabido diseñar una jaula de faraday específicamente para las longitudes de onda de la luz led. Contrató buenos ingenieros seguro.

PD: Porque obviamente no es ir y comprar cualquier caja de plástico que te vendan en aliexpress por 4 pesetas diciendo que es una jaula de faraday...

:troll:
0 K 15
#18 groucha
Está pobre mujer sufre un tremendo efecto nocebo...
0 K 9
#9 Zamarro
se ha prestado a hacer un estudio serio y real, para determinar si su condicion es posible, o si hay alguna forma de tratarla?
Por que dudo mucho que esta gente se preste a experimentos varios con placebos, para ver si lo que siente es verdad o no.
Y si lo esos estudios existen, donde estan y quien los ha dirigido, y cuales son sus conclusiones?
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#12 SolarNeron
#9 la noticia no profundiza mucho en eso, la verdad es que le da toda la veracidad a la señora, no lo pone en duda ni aporta mas.
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#3 HangTheRich
Azucena lo que es es gilipollas
1 K -1
#5 SolarNeron
#3 De una manera u otra es una persona enferma y merece respeto, no es necesario el insulto.
3 K 46

menéame