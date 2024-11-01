edición general
1 meneos
 

La nueva ley de protección de menores ‘online’ choca con la industria tecnológica

El Gobierno propone obligar a fabricantes a incluir controles parentales activados y advertencias en los dispositivos. La industria tecnológica se opone alegando sobrecostes y fragmentación del mercado.

| etiquetas: menores , protección , tecnología
1 0 0 K 8 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 8 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
que choque pues, es mas no solo por los menores, sino por la epidemia de salud mental entre los que ya no son menores, deberia existir un pajoporte extendido a las redes sociales por ejemplo
0 K 8

menéame