La nueva ley de protección de menores ‘online’ choca con la industria tecnológica
El Gobierno propone obligar a fabricantes a incluir controles parentales activados y advertencias en los dispositivos. La industria tecnológica se opone alegando sobrecostes y fragmentación del mercado.
menores
protección
tecnología
relacionadas
#1
CharlesBrowson
que choque pues, es mas no solo por los menores, sino por la epidemia de salud mental entre los que ya no son menores, deberia existir un pajoporte extendido a las redes sociales por ejemplo
