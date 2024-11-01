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La nuda propiedad o cuando los especuladores ven la muerte como "una oportunidad de inversión única"
Esta semana se ha viralizado el anuncio de la venta de lanuda propiedad de un piso en el que se subrayaba que los inquilinos tenían graves problemas de salud.
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:
nuda propiedad
,
vivienda
,
especulación
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#1
pepel
En realidad no les interesa tu muerte, sino poder gestionar tu capacidad de endeudamiento. Eao aí, si no lo terminas de pagar tú, que lo hagan tus herederos.
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#3
Kamillerix
Lanuda
propiedad: corral
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#2
Ddb
Yo venderé la nuda propiedad de mi casa cuando llegue el momento. Me parece la mejor opción en mi caso.
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