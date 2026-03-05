edición general
3 meneos
23 clics

Novo Nordisk anuncia una bajada de precios en España de sus fármacos contra la diabetes y obesidad: Ozempic y Wegovy

WegovyLos fármacos contra la diabetes y la obesidad de Novo Nordisk bajan sus precios en España a partir de este mes de marzo. "Esta es una forma de favorecer el acceso a los fármacos y también es una forma de hacer una inversión en el país". Esta bajada se hace efectiva a través de la reducción del precio de venta al público de las dos dosis más altas de Wegovy en España: las dosis de semaglutida con indicación para obesidad 1,7 mg y 2,4 mg disminuirán un 14% y 17,6%, respectivamente. Los nuevos precios mensuales de venta al público serán de

| etiquetas: novo nordisk , ozempic , obesidad , diabetes , wegovy
2 1 0 K 17 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 17 actualidad
Arzak_ #1 Arzak_
Será más fácil y barato tener un tipazo para este veranito, así el efecto secundario sea una pancreatitis o la pérdida de visión. 8-D
0 K 11
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
#1 pa lo que hay que ver..
0 K 10

menéame