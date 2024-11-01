edición general
16 meneos
17 clics
“Nos lo arrebataron”: la familia de Keith Porter, un padre de familia negro que murió por los disparos de un agente de Inmigración que estaba fuera de servicio, exige justicia

“Nos lo arrebataron”: la familia de Keith Porter, un padre de familia negro que murió por los disparos de un agente de Inmigración que estaba fuera de servicio, exige justicia

Activistas de Los Ángeles están exigiendo justicia por la muerte de Keith Porter Jr., un hombre afroestadounidense de 43 años de edad, padre de dos hijas que, en la víspera de Año Nuevo, fue abatido a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se encontraba fuera de servicio. Su familia demanda una investigación transparente sobre su muerte. “Donde entraba, llevaba alegría”, dice la prima de Porter, Jsané Tyler. “Siempre estaba riéndose, bromeando, sonriendo”. Dirigentes de la comunidad están pidiendo que se

| etiquetas: keith porter , asesinado , ice
14 2 0 K 154 CamisaParda
5 comentarios
14 2 0 K 154 CamisaParda
#1 laruladelnorte
Dirigentes de la comunidad están pidiendo que se detenga al oficial del ICE que mató a Porter pero, según se informa, funcionarios del Gobierno local habrían dicho que no tienen intención de investigar al homicida de Porter.

Mercenarios con licencia para matar.
7 K 109
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 En ausencia de justicia, ni siquiera el más mínimo interés en aparentarlo, están sentando las bases para que alguien decida que lo que le queda es la venganza.
6 K 89
#3 laruladelnorte
#2 Pues como empiece uno otros van a ir detrás y ahí todos tienen armas.
2 K 35
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Ya, parece que es lo que buscan, una excusa para aplicar la ley marcial en algunos estados.
2 K 35
javibaz #5 javibaz
#2 parece que están forzando todo a una guerra civil en su país, y ojalá lo consigan.
1 K 31

menéame