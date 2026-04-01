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Lo normal es que no tengamos miedo

Lo normal es que no tengamos miedo

"Serigne estaba abriendo otra puerta, la del portal de nuestra casa, cuando un coche de policía de paisano frenó bruscamente a su lado. Actuaban por un aviso de “gente sospechosa en el barrio, con aspecto de robar un coche”. De todas las personas que caminaban por la zona a esa hora, la única señalada para el registro fue Serigne, a pesar de estar haciendo algo tan poco sospechoso como introducir la llave en su propio portal. Nuestros hijos e hijas, que jugaban en el patio, lo vieron todo y, asustados, avisaron a las personas adultas..."

| etiquetas: racismo , policia , ue
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3 comentarios
13 2 1 K 230 politica
vicvic #1 vicvic *
"quienes persiguen a los más débiles..".. Tienes que reírte... :-D :-D por no llorar, claro, porque las consecuencias las pagamos la gente normal, trabajadora y respetuosa con la ley.

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DrEvil #3 DrEvil
#1 Hay gente que se pone del lado del criminal en vez del de la víctima. Bastante bien nos va para lo que merecemos como especie.
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#2 vGeeSiz
a llorar fuertemente a ver si con la pena siguen con lo suyo. Menos mal que la gente ya se va dando cuenta de la historia
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menéame