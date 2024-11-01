Noelia Castillo y el 'show' de una derecha fallida  

La derecha está maltratando y ninguneando la decisión de una mujer de 25 años. La misma derecha que jalea y disfruta de la muerte de niños bombardeados, de niñas masacradas, de niños quemados, de genocidios que acaban con la muerte de tantas y tantas personas; hoy deciden que Noelia no puede tomar una decisión por ella. Hoy deciden hablar de Estado fallido, cuando en realidad – si conocemos su historia – le falló la Justicia. Esos jueces que la derecha defiende ferozmente son los mismos que no condenaron a sus agresores.