edición general
13 meneos
28 clics
Noelia Castillo y el 'show' de una derecha fallida

Noelia Castillo y el 'show' de una derecha fallida  

La derecha está maltratando y ninguneando la decisión de una mujer de 25 años. La misma derecha que jalea y disfruta de la muerte de niños bombardeados, de niñas masacradas, de niños quemados, de genocidios que acaban con la muerte de tantas y tantas personas; hoy deciden que Noelia no puede tomar una decisión por ella. Hoy deciden hablar de Estado fallido, cuando en realidad – si conocemos su historia – le falló la Justicia. Esos jueces que la derecha defiende ferozmente son los mismos que no condenaron a sus agresores.

| etiquetas: noelia castillo , sarah santaolalla , eutanasia , derecha mediática
12 1 6 K 6 opinion
6 comentarios
12 1 6 K 6 opinion
#2 UNX
Si Noelia se hubiera ido a Gaza y la hubiera matado un francotirador israelí mientras esperaba para recibir ayuda humanitaria, entonces habrían aplaudido su muerte.
2 K 42
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
soy yo o la cocos está utilizando la muerte de una persona para que le hagamos casito?
1 K 25
#6 DenisseJoel
#5 No sé de dónde sacas eso. Bueno, sí lo sé, de tus prejuicios y mala comprensión lectora.
0 K 11
#1 DenisseJoel
La estrategia es siempre la misma. Cada vez que la colectividad empieza a organizarse, a luchar contra la opresión colectiva, contra el genocidio, contra la destrucción del medio, los poderes mediáticos solo tienen que centrar la atención en alguna situación individual, y poner al vulgo a "debatir".
0 K 11
#5 IngridPared
#1 Menos mal que tú no eres parte del vulgo. Qué suerte tienes.
0 K 10
#4 RobertNeville
Buitres carroñeros, dejad descansar a la chica en paz.
0 K 9

menéame