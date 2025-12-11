edición general
5 meneos
19 clics
Nobel por la democracia

Nobel por la democracia

La entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y su salida de Venezuela en condiciones inverosímiles han devuelto a un primer plano una verdad que gran parte de la comunidad internacional ya considera incontestable: Nicolás Maduro perdió las elecciones y su permanencia en el poder carece de legitimidad democrática

| etiquetas: venezuela , corina machado , maduro
4 1 2 K 45 politica
12 comentarios
4 1 2 K 45 politica
Comentarios destacados:      
Supercinexin #1 Supercinexin
Lo País, el piriódico español ¡de izquierdas! ¡progresista! haciendo propaganda neoliberal y allanando el camino de invasiones americanas en la opinión de sus lectores.

Un día más en su redacción.
14 K 125
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
#1 Mejor no salirse del encuadre político esperado. Si eres un medio progresista solo puedes vender berdadera izquierda. Pluralismo caca.
2 K 35
Mikhail #9 Mikhail
#3 Cuando nos enteremos de lo que es un liberal progresista, se nos caen los huevos al suelo. :palm:
1 K 14
manzitor #5 manzitor
#1 Cuestionar al régimen de NM y estar en contra del intervencionismo de Trump no tienen porqué se incompatibles.
3 K 36
chewy #8 chewy
#1 es una vergüenza, porque estar en contra de las dictaduras es una cosa de derechas. Como se les ocurre?
1 K 18
#12 abogado_del_diablo
#1 Como La Sexta, odiada por la derecha cuando ha sido su mejor aliado para reventar el bloque de izquierdas.
0 K 6
#6 chavi
A nadie le llama la atencion de la huida en "colaboración con washington" para que no confundieran su barco con una narcolancha?????

Están hundiendo todo lo que se mueve ??
5 K 61
mmlv #7 mmlv *
Freedom fighters patrocinados por el tio Sam, los reconocereis con sus grandes convicciones democráticas
1 K 24
JackNorte #2 JackNorte
"Con este grupo suman 4.200 los venezolanos repatriados desde febrero pasado en 21 vuelos, en su gran mayoría deportados."

www.dw.com/es/venezuela-recibe-a-otros-168-migrantes-deportados-de-eeu

Como se preocupan los USA por la seguridad de los venezolanos.
0 K 12
Herumel #4 Herumel
#2 Cuando los pille el ICE directos con Maduro los manda: www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42655777
0 K 12
#11 pirat
Como defender una cosa y la contraria sin sonrojarse.
Muy de regres egoístas y de sus escuderos mediáticos.
En el fondo NO creen en la democracia, libertades, igualdad, separación de poderes, ni en la tan cacareada que constitución que pisotean permanentemente.
0 K 9
#10 Borgiano *
Me temo que hoy el sagrado sanedrín de MNM que reparte los carnets de facha le va a otorgar unos cuantos a los otrora queridos compañeros de El País.
0 K 8

menéame