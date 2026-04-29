“No tengo dónde ir con mis hijos”: Vanesa y otras 60 familias de Madrid enfrentan el desahucio en viviendas públicas por deudas menores

Vanesa, que tiene 40 años y es madre de cuatro hijos -tres de ellos menores de edad-, admite “estar desesperada”. Vive de alquiler en un piso que le adjudicó en 2016 la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por su precaria situación económica y familiar, pero ahora afronta una orden de desahucio por una deuda acumulada que abona en un plan de pagos, aunque no ha logrado saldarla por completo. Según explica, a pesar de haber presentado numerosos escritos y solicitudes, tanto a la EMVS como a servicios sociales.
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Las ayudas están bien, pero no se le puede pedir al estado que cargue con tus malas decisiones.
Seas esta señora de Orcasitas o el puto Florentino mafiosez.
Ten menos críos, coño ya.
Que luego son la justificación para todo.
Que le den su piso ya, que no come (mira la foto, anda) para que coman sus hijos...
En efecto, esta noticia es gravemente aporofóbica, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la… » ver todo el comentario
Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.… » ver todo el comentario