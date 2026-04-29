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“No tengo dónde ir con mis hijos”: Vanesa y otras 60 familias de Madrid enfrentan el desahucio en viviendas públicas por deudas menores

“No tengo dónde ir con mis hijos”: Vanesa y otras 60 familias de Madrid enfrentan el desahucio en viviendas públicas por deudas menores

Vanesa, que tiene 40 años y es madre de cuatro hijos -tres de ellos menores de edad-, admite “estar desesperada”. Vive de alquiler en un piso que le adjudicó en 2016 la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por su precaria situación económica y familiar, pero ahora afronta una orden de desahucio por una deuda acumulada que abona en un plan de pagos, aunque no ha logrado saldarla por completo. Según explica, a pesar de haber presentado numerosos escritos y solicitudes, tanto a la EMVS como a servicios sociales.

| etiquetas: vivienda , madrid
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7 comentarios
5 2 0 K 65 actualidad
UnoYDos #1 UnoYDos
La vivienda pública precisamente debería ser para este tipo de familias. Sin recursos y con voluntad de pago.
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Aguarrás #2 Aguarrás
Me aventuro a opinar que cuatro hijos si tu situación económica no es buena es un cúmulo de malas decisiones... Y ahora el erario público debe hacerse cargo, ¿No?. :roll:
Las ayudas están bien, pero no se le puede pedir al estado que cargue con tus malas decisiones.
Seas esta señora de Orcasitas o el puto Florentino mafiosez.
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UnMeroEspectador #5 UnMeroEspectador *
#2 Efectivamente te aventuras, puede ser mala suerte, fallecimiento del marido, enfermedades, separación. Espero que nunca te veas en una de esas para darte cuenta de que sencillamente, a veces la mala suerte puede colocarte en una situación así. Pero si también existe quien ha llegado ahí por las malas decisiones, pero sus hijos no son culpables y merecen protección para tener oportunidades.
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Aguarrás #7 Aguarrás
#5 Que si, que los niños y bla bla bla.
Ten menos críos, coño ya.
Que luego son la justificación para todo.
Que le den su piso ya, que no come (mira la foto, anda) para que coman sus hijos... :roll:
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#3 BoosterFelix
¿Están tomando a estas personas por imbéciles o por malvadas? Porque eso sería una gravísima aporofobia.

En efecto, esta noticia es gravemente aporofóbica, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la…   » ver todo el comentario
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#4 BoosterFelix
#3 Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.

Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.…   » ver todo el comentario
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#6 mosquis
#3 Eres muy cansino con tus ladrillos y desvaríos De verdad ¿Crees qué alguien te lee?
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menéame