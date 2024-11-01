No es un sketch: el ridículo de los informativos de Telemadrid con un hombre que dijo "no a la guerra" para no pagar  

Telemadrid lo ha vuelto a hacer. La televisión pública madrileña ha recurrido una vez más a sus informativos para atizar al Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, su motivo ha sido el "no a la guerra" enarbolado por el líder del Ejecutivo tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El Telenoticias 2 hizo una "gracieta" con un hombre que dijo "no a la guerra" para no pagar la gasolina.
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Seguro que además le regalan un juego de cacerolas.
Hace falta ser idiota.
Cualquier persona con raciocinio sea o no de derecha lo tiene que ver y debería denunciarlo.
Bueno..yo no es que vea mucha tele, pero las veces que he visto a la Mataviejos en las noticias de TVE no era por chorradas.Aunque supongo que si eran naderías o cosas relevantes dependen mucho de la caradura moral del espectador.