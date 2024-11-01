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No es un sketch: el ridículo de los informativos de Telemadrid con un hombre que dijo "no a la guerra" para no pagar

No es un sketch: el ridículo de los informativos de Telemadrid con un hombre que dijo "no a la guerra" para no pagar  

Telemadrid lo ha vuelto a hacer. La televisión pública madrileña ha recurrido una vez más a sus informativos para atizar al Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, su motivo ha sido el "no a la guerra" enarbolado por el líder del Ejecutivo tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El Telenoticias 2 hizo una "gracieta" con un hombre que dijo "no a la guerra" para no pagar la gasolina.

| etiquetas: telemadrid , no es un sketch , no a la guerra
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Me han estropeado el vergüenzajenómetro. No te lo perdonaré jamás, Ayuso. Jamás. xD
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#1 MenéameApesta
En telemadrid le gustan tanto los chistes que decidieron ser un chiste.
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#4 Otrebla8002
Pues que pruebe con LIBERTAD !!!
Seguro que además le regalan un juego de cacerolas.
Hace falta ser idiota.
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Hostia, esto ya no es manipulación informativa, es algo dos o tres veces más allá. Se salta todos los códigos deontológicos del periodismo, es una vergüenza.
3 K 47
hormiga_cartonera #6 hormiga_cartonera
Donde está la subnormal de Mariló Montero ahora. La jodida retrasada...
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#14 UNX *
Si el NO a la guerra les parece caro, que prueben con el SÍ. Dicho esto, la derecha tendría que callar por tumbar leyes que permitían intervenir los precios en estas situaciones, pero lo fácil es echarle las culpas al perro.
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dogday #10 dogday
Imbéciles.
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raistlinM #13 raistlinM
Alguien ve telemierda aun?
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Catapulta #15 Catapulta
#13 Eso me preguntó yo.
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Palas_Memeces #11 Palas_Memeces
Las audiencias de Telemadrid ¿Son superiores, iguales o inferiores a las de Toni Cantó en À Punt?
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Butters #12 Butters
Y habrá quien se tome ese informativo en serio. Más parece un programa cómico como el intermedio
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#16 listillo
Mira que son torticeros y malvados. Esto es maldad e idiotez absoluta.

Cualquier persona con raciocinio sea o no de derecha lo tiene que ver y debería denunciarlo.
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lib_free #2 lib_free
Para ser justos en TVE1 estan todos los puñeteros días hablando de Ayuso con cualquier excusa...como si al rwsto de españoles nos importara. También parece un chiste pero eso se arregla cerrando esas televisiones (todas ellas muy manipuladas) y ahorrandonos ese dinero al contribuyente.
9 K -52
#5 Pivorexico
#2 Si es por ahorrar impuestos , las tendrás que cerrar todas privadas incluidas .
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lib_free #7 lib_free
#5 Bueno con no subvencionarlas bastaría.
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Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
#2
Bueno..yo no es que vea mucha tele, pero las veces que he visto a la Mataviejos en las noticias de TVE no era por chorradas.Aunque supongo que si eran naderías o cosas relevantes dependen mucho de la caradura moral del espectador.
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menéame