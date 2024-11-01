·
10
meneos
167
clics
No, en serio. Youtube está empezando a romperse... [ENG]
¿Has notado que el algoritmo de YouTube actúa un poco extraño últimamente? No estás solo...
|
etiquetas
:
youtube
,
cambios
,
algoritmo
9
1
1
K
157
tecnología
28 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
taSanás
*
para mí no está roto, está muerto.
cuando buscas cualquier cosa siempre salen esas miniaturas clickbait.
cuando buscas una review de algo siempre son reviews "compradas" y positivas
Tienen los shorts que son basura..
Se ha convertido en la irrelevancia total. quizá haya joyas escondidas, pero el algoritmo va a lo que va
8
K
89
#10
Mustela
#4
Además, este mes desactivaron la búsqueda por orden de fecha y la han sustituido por únicamente "relevancia" o "popularidad".
2
K
37
#11
mcfgdbbn3
#10
:
sustituido por únicamente "relevancia" o "popularidad
AKA "mostrarte lo que a ellos les da la gana mostrarte, y ocultarte lo que por unas razones o por otras no quieren que veas".
A este paso vamos a tener que volver a los programas P2P, ojalá mejorasen el eMule para funcionar mejor con discos duros externos y colgar ahí todo lo que me bajo.
1
K
26
#12
stygyan
#4
yo acabo de suscribirme al premium porque mira… reviews y clickbaits muchos, pero ahí me estoy viendo todos los días monólogos de hora/hora y media. Que hay mucha mierda, sí, pero también están Ignasi Taltavull, Josh Johnson, Carlos Ballarta o Gianmarco Soresi.
2
K
30
#13
kreator
#12
revanced
2
K
20
#20
stygyan
#13
no. Sin más, no.
Pagar por el premium este me sale 8 pavos, y soy consciente de que o los anuncios o el premium soportan a los creadores de contenido que veo — igual que sé que los anuncios en la web donde trabajo —o las suscripciones— me pagan el alquiler todos los meses.
0
K
10
#27
ronko
#13
Y en pc freetube ( Linux, Windows y Mac)
0
K
7
#14
QRK
#4
Al algoritmo lo entrenas tú. Tal vez deberías empezar a ver otros videos/canales.
1
K
18
#16
DORO.C
#14
El tema es que ahora YouTube promociona mucho más los Shorts porque les deja más dinero en publicidad.
1
K
28
#17
Supercinexin
#14
Falso. Además de los gustos del usuario memorizados, la plataforma también te ofrece lo que a sus dueños, o sea a quienes les pagan, les sale de los cojones.
El ejemplo más claro y aberrante es la cantidad de vídeos con discurso derechista que te ponen por la cara, aunque tú no hayas ido a visualizar in vídeo de política en tu vida.
3
K
52
#18
taSanás
*
#14
en serio crees que Youtube deja al libre albedrío el algoritmo y no fuerza ciertos contenidos?
pero bueno, viendo tu respuesta condescendiente como si los demás fuesen gilipollas... y tú estuvieses por encima con el contenido que ves... pues ya se habría acabado la discusión.
1
K
21
#1
capitan.meneito
En el trabajo últimamente me presenta sugerencias de videos con tías semidesnudas.
6
K
70
#5
taSanás
*
#1
hombre, ni tan mal, solo responde a tu nickname....
2
K
24
#7
Apotropeo
#1
A mí también, he preguntado, y tiene explicación.
Al parecer no les permiten que estén desnudas del todo.
8
K
109
#25
wachington
#1
Yo no tengo iniciada la sesión en Youtube en el ordenador del trabajo, es un poco tierra-trágame cuando alguien te quiere enseñar una presentación o un tutorial en Youtube y al lado del vídeo que estás viendo aparecen canales políticos, conspiranóicos, sobre como perder vientre, ...
0
K
13
#6
Nihil_1337
Son buena gente los de Youtube, dice el subnormal. La alienación, la alienación...
3
K
52
#2
CharlesBrowson
has probado a apagar y encender de nuevo?
4
K
47
#3
CrudaVerdad
También han borrado canales o los dejan sin vídeos.
es.kotaku.com/youtube-acaba-de-borrar-miles-de-canales-y-4-700-millone
2
K
41
#8
PacoJones
#3
hombre, es justo decir que según el artículo solo han eliminado canales y videos de baja calidad generados por IA, es decir, mierda que no aporta nada y nadie va a echar de menos.
0
K
10
#15
DORO.C
#8
Esos es. La basura generada con IA sobra y mucho. Otro tema es la nueva política de YouTube de promocionar los dichosos Shorts en detrimento de los vídeos largos de más calidad.
2
K
39
#21
CrudaVerdad
#8
si fuera basura no tendrían gran cantidad de visualizaciones. Algunos vídeos que logré ver antes de la purga eran buenísimos. En cambio, si hay vídeos basura hechos por humanos intocables. Si Google se ha puesto en plan Torquemada a borrar videos hechos por IA, vale, es su plataforma, pero lo hace más por ideología que por otra cosa.
2
K
20
#9
eltxoa
A mí me funciona bien. Veo en Youtube lo que en 2 o 3 días va a estar en meneame.
qué tiempos cuando era exactamente al reves.
1
K
22
#22
LinternaGorri
#9
es que meneame telita...porque generé la adicción hace 15 años y ahora no consigo quitarme, que vaya basura irrelevante en que se ha convertido
2
K
33
#23
eltxoa
#22
yo me quite unos años, por otra adicción peor, pero aquí estoy de vuelta.
llevo unos día malos
2
K
33
#26
LinternaGorri
#23
M.A., meneantes anónimos, sufridores de clones de ejpertomilitar y cia....
1
K
22
#24
Malinke
Si los creadores dejan youtube, no veo que sea malo, no es malo ni es bueno.
1
K
3
#28
LinternaGorri
#19
#24
por curiosidad, por qué os habéis votado negativo mutuamente?
0
K
11
#19
chocoleches
Yo creo que no están mirando en la dirección correcta. Youtube no cuenta las visistas cuando usas un bloqueador de anuncios.
Hace unos años, poca gente usaba un bloqueador, ahora viene de serie en Brave que cada mes que pasa gana 2,5 millones de usuarios.
El año pasado me salió algún aviso de que me iban a bloquear por usar bloqueadores, no llevaron a cabo su amenaza.
1
K
-3
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
