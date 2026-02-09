edición general
"No puede ser atendida aquí": muere de camino a La Candelaria por las carencias del Hospital del Sur de Tenerife

Llega al Centro de Salud de Guía de Isora, en el suroeste de Tenerife, con problemas respiratorios. Allí le dicen que tiene que ser trasladada al Hospital del Sur, a 25 kilómetros. La ambulancia no aparece. Pasan cuatro horas y decide trasladarse por sus propios medios. Al llegar le determinan la necesidad de acudir con urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, porque su dolencia "no puede ser tratada allí". Espera una hora y media por la ambulancia y muere de camino a La Candelaria, un...

etiquetas: muerte , mujer , canarias , tenerife , hospital
8 comentarios
ChingPangZe #2 ChingPangZe
Y con dos hospitales privados ambos a 20 minutos de su casa.
4
Cehona #3 Cehona
#2 No tenía visa, la nueva tarjeta sanitaria.
0
tul #7 tul
#3 murio por ser pobre, esta quedando un pais de lo mas bonito para vivir
0
Connect #6 Connect
38 años! :-O
Toda vida es válida, pero hacer esto con una mujer en la flor de su vida es mezquino.
2
#5 omega7767
que tristeza

y otros forrandose
1
BenitoCameIa #1 BenitoCameIa
La mejor sanidad del mundo
2
traviesvs_maximvs #8 traviesvs_maximvs
"Allí le dicen que tiene que ser trasladada al Hospital del Sur, a 25 kilómetros. La ambulancia no aparece. Pasan cuatro horas y decide trasladarse por sus propios medios. Al llegar le determinan la necesidad de acudir con urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, porque su dolencia "no puede ser tratada allí"

Es para entrar en el recibidor con un camión de butano.
0
#4 javvo
Qué bien se vive del turismo!
0

