"No te olvides criticar al poderoso". 'El Hormiguero' duró solo un mes en Chile, pero se fue con una canción protesta que jamás se atreverían a poner en España"

en los últimos minutos de 'El Hormiguero', Trancas y Barrancas se dedicaron a cantar frases destroyer como "Ellos deseaban tele más normal, mediocre y con adolescentes en piscinas, los críticos de siempre no reían, ellos querían mirar prostitución" (acompañado de la imagen de su mayor rival, 'Mujeres de lujo'), "Postularé al senado estando en pelota, total, la gente ya ni sabe por quién vota" o "No te olvides criticar al poderoso, porque son ellos los que mandan el negocio". A eso se le llama irse poniendo todas las cartas sobre la mesa.