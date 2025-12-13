edición general
14 meneos
24 clics
No es la okupación, es el rentismo

No es la okupación, es el rentismo

España no hay una crisis de okupación. Hay una crisis estructural de vivienda. En este vídeo analizamos cómo el modelo de rentismo, la fiscalidad favorable a grandes propietarios y la concentración de vivienda en manos de fondos y rentistas están transformando un derecho básico en un activo financiero. Mientras el debate público gira en torno al miedo a la ocupación, los datos muestran otra realidad: Más de la mitad de las viviendas se compran al contado. La rentabilidad media del alquiler ha superado el 10% anual en los últimos años.

| etiquetas: psoe , okupación , vivienda
11 3 1 K 110 politica
9 comentarios
11 3 1 K 110 politica
#1 PeloPene
Una cosa no quita la otra makina. Ocupas han habido siempre, hasta en el 2019 que casi que regalaban las casas. Si el Estado es incapaz de proveer soluciones, que no las cargue a los propietarios, así de simple
5 K 60
#4 Luiskelele
La cuenta es bien fácil. No paramos de ganar población a un ritmo que las construcciones de vivienda no puede cubrir. O cambia mucho la cosa, o sólo va a ir a peor.
1 K 21
#2 tierramar
Y son los bajos sueldos, y la inestabilidad laboral
0 K 18
#7 ddomingo
#6 Los asuntos judiciales por okupación de vivienda se disparan en el último año en Córdoba. Los juzgados tienen 74 procedimientos en trámite frente a los 16 del tercer trimestre de 2024, una cifra récord en la estadística del Poder Judicial
www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2025/12/13/asuntos-judiciales-oku

Otra cosa es que nadie llame a un teléfono de información que probablemente no sepa ni que existe.
1 K 18
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 ni que les vaya a ayudar en nada.
2 K 31
#9 IngridPared
La prueba de que el problema de la vivienda no depende de más o menos okupación o más o menos migración la vemos en el hecho de que es un problema mundial. Y el único denominador común es la especulación. La vivienda se ha convertido en un activo financiero y, por tanto, se mueve en el mercado de los activos financieros, independientemente de la oferta y demanda de casas para vivir. Los rentistas compran casas como se compran acciones.

Si no se interviene potentemente el sector, cuanto más se construya, más viviendas comprarán los especuladores.
0 K 13
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Las okupaciones son un invento de la ana rosa y las alarmas.
0 K 8
#5 ddomingo
#3 Entre usurpación y allanamiento unos 16.000 denuncias al año. Y eso que no todos los casos se denuncian.
1 K 18
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 hala, exagerado. Si aquí he leído que una oficina de Córdoba no ha recibido ninguna denuncia.
0 K 8

menéame