No es la okupación, es el rentismo

España no hay una crisis de okupación. Hay una crisis estructural de vivienda. En este vídeo analizamos cómo el modelo de rentismo, la fiscalidad favorable a grandes propietarios y la concentración de vivienda en manos de fondos y rentistas están transformando un derecho básico en un activo financiero. Mientras el debate público gira en torno al miedo a la ocupación, los datos muestran otra realidad: Más de la mitad de las viviendas se compran al contado. La rentabilidad media del alquiler ha superado el 10% anual en los últimos años.