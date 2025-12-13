No es la okupación, es el rentismo

España no hay una crisis de okupación. Hay una crisis estructural de vivienda. En este vídeo analizamos cómo el modelo de rentismo, la fiscalidad favorable a grandes propietarios y la concentración de vivienda en manos de fondos y rentistas están transformando un derecho básico en un activo financiero. Mientras el debate público gira en torno al miedo a la ocupación, los datos muestran otra realidad: Más de la mitad de las viviendas se compran al contado. La rentabilidad media del alquiler ha superado el 10% anual en los últimos años.
| etiquetas: psoe , okupación , vivienda
Otra cosa es que nadie llame a un teléfono de información que probablemente no sepa ni que existe.
Si no se interviene potentemente el sector, cuanto más se construya, más viviendas comprarán los especuladores.