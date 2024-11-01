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«No nos disparemos en el pie»: Péter Magyar se pronuncia sobre la energía rusa (EN)

«No nos disparemos en el pie»: Péter Magyar se pronuncia sobre la energía rusa (EN)

Péter Magyar, primer ministro electo de Hungría, respondió a las preguntas de periodistas’ en una conferencia de prensa internacional.

| etiquetas: magyar , rusia , hungría , ue , energía
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7 comentarios
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ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Ojalá mire más por los intereses pueblo de lo que hacen los gobiernos alemán o francés por poner dos ejemplos
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KLKManin #7 KLKManin *
#2 ...
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skaworld #3 skaworld
Y esa es la diferencia entre un primer ministro y un Borbón
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
Es que sin el gas ruso, en Hungría hace mucho frío. Y no tiene puertos para comprar gas al zanahorio al doble de precio, como hacen los alemanes.
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Ahí tenéis, dos tazas :-D
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#4 Dav3n
#1 Qué parte de que es imposible renunciar a la energía no se entiende?

Europa sigue comprando energía rusa, por tanto, no sé qué narices esperáis.
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#4 yo no espero nada de eso, yo me río de los que estaban deseando largar al Orban para que dejase de acercarse a Rusia, y ahí está, nada más empezar ya dice este que de alejarse nada
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menéame