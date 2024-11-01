·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6779
clics
La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)
7050
clics
El Dr. House desmonta la religión en tan solo dos minutos
5686
clics
Trump desata la ira con una imagen de sí mismo como Jesús: «El espíritu del Anticristo» (EN)
8152
clics
Me fui de España sin saber nada
5024
clics
Es lo mismo. Es fascismo
más votadas
762
Presión masiva a Bruselas: 730.000 firmas exigen retirar los 1.100 millones de fondos europeos a Israel
509
La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)
589
Cómo España se convirtió en la conciencia de Europa mientras Sánchez lidera una respuesta “moral” contra Estados Unidos e Israel [ENG]
506
Mearsheimer: los líderes estadounidenses e israelíes serían condenados a la horca en Nuremberg (EN)
533
Corea del Sur critica a Israel y compara sus acciones con la esclavitud sexual japonesa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
33
clics
«No nos disparemos en el pie»: Péter Magyar se pronuncia sobre la energía rusa (EN)
Péter Magyar, primer ministro electo de Hungría, respondió a las preguntas de periodistas’ en una conferencia de prensa internacional.
|
etiquetas
:
magyar
,
rusia
,
hungría
,
ue
,
energía
14
3
0
K
229
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
229
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ur_quan_master
*
Ojalá mire más por los intereses pueblo de lo que hacen los gobiernos alemán o francés por poner dos ejemplos
5
K
85
#7
KLKManin
*
#2
...
0
K
7
#3
skaworld
Y esa es la diferencia entre un primer ministro y un Borbón
4
K
63
#6
HeilHynkel
Es que sin el gas ruso, en Hungría hace mucho frío. Y no tiene puertos para comprar gas al zanahorio al doble de precio, como hacen los alemanes.
3
K
62
#1
Stathamdepueblo
Ahí tenéis, dos tazas
2
K
43
#4
Dav3n
#1
Qué parte de que es imposible renunciar a la energía no se entiende?
Europa sigue comprando energía rusa, por tanto, no sé qué narices esperáis.
3
K
64
#5
Stathamdepueblo
#4
yo no espero nada de eso, yo me río de los que estaban deseando largar al Orban para que dejase de acercarse a Rusia, y ahí está, nada más empezar ya dice este que de alejarse nada
0
K
16
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Europa sigue comprando energía rusa, por tanto, no sé qué narices esperáis.