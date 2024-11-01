No importa el futuro de la izquierda

Que nuestros esfuerzos se centren en: 1) trabajar una propuesta sencilla y eficaz que nos articule en un frente democrático común, y 2) generar narrativas e imágenes potentes sobre nuestro deseo colectivo de ganar un futuro mejor donde no sólo sobrevivir, sino ser Felices con mayúscula. Tenemos un programa común, tenemos las prioridades sociales claras, nos conocemos y sabemos que somos todos necesarios. Ahora falta recordar que somos la mayoría social y que somos capaces de lograr cosas increíbles cuando nos juntamos.