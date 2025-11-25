edición general
9 meneos
11 clics
No le gustaba como cocinaba su mujer, el pretexto para el maltrato: condenado por golpearla e insultarla

No le gustaba como cocinaba su mujer, el pretexto para el maltrato: condenado por golpearla e insultarla

La justicia ha dictado sentencia en un sobrecogedor caso de violencia de género en la provincia de Barcelona. Una jueza de Sant Feliu de Llobregat ha condenado a un hombre a 14 meses de prisión por maltratar de forma continuada a su esposa. El motivo que desencadenaba las agresiones, según ha quedado probado, era que al acusado no le gustaba cómo cocinaba su pareja, lo que le servía de pretexto para someterla a un régimen de violencia y control.

| etiquetas: maltrato , violencia de género , barcelona , sant feliu de llobregat
9 0 0 K 96 actualidad
8 comentarios
9 0 0 K 96 actualidad
The_Ignorator #5 The_Ignorator
Con lo bien que le hubiera ido a todos si este ser hubiera aprendido a cocinar y a masturbarse
1 K 13
Connect #1 Connect
¿Como hacia la tortilla de patatas? Con o sin?
2 K 12
#3 vGeeSiz *
#1 seguro que le echaba cebolla y no la pochaba lo suficiente.

Dicho lo cual, menudo infraser cobarde de mierda que usa eso como pretexto para maltratar a una persona
0 K 10
#6 Deperdidos
#1 vaya broma de mierda con una situación así. Cuando alguien se ría de la enfermedad terminal de un familiar tuyo te echas también unas risas campeón.
2 K 24
#7 gorgos
#1 fue la prueba para demostrar el maltrato
0 K 17
chewy #4 chewy
todo son risas en esta noticia, porque no os ha tocado una madre o una mujer que cocinan como el culo...
0 K 10
SerVicius #8 SerVicius
Que alguien avise a Agamenon, que su porquero se dejo la porqueriza abierta.
0 K 7
Ramsay_Bolton #2 Ramsay_Bolton
Seguro que le ponia pina a la pizza... :troll:
0 K 6

menéame