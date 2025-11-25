No le gustaba como cocinaba su mujer, el pretexto para el maltrato: condenado por golpearla e insultarla

La justicia ha dictado sentencia en un sobrecogedor caso de violencia de género en la provincia de Barcelona. Una jueza de Sant Feliu de Llobregat ha condenado a un hombre a 14 meses de prisión por maltratar de forma continuada a su esposa. El motivo que desencadenaba las agresiones, según ha quedado probado, era que al acusado no le gustaba cómo cocinaba su pareja, lo que le servía de pretexto para someterla a un régimen de violencia y control.
| etiquetas: maltrato , violencia de género , barcelona , sant feliu de llobregat
Dicho lo cual, menudo infraser cobarde de mierda que usa eso como pretexto para maltratar a una persona