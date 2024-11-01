edición general
El 'No a la guerra' viene del 'OTAN NO': 40 años del referéndum y la 'trampa' de Felipe González que marcaron la historia

Se cumplen cuatro décadas de una fecha determinante para la democracia española. La última piedra de la Transición que puso el poder en el pueblo, pero con alguna que otra trampa que terminó provocando que la moneda cayera del lado del 'sí'.

wildseven23 #2 wildseven23
#0 Has puesto mal el enlace.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#4 ¿Me estás insultando?

Claro... Que no. Yo cumplo las normas de meneame de comentar primero, y si eso, leer después.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
No creo que esté relacionado.

Hay mucha gente por el "no a la guerra", pero que se cree lo de que la OTAN es una alianza defensiva (a pesar de que nunca ha hecho una intervención defendiendo territorio OTAN, siempre ha sido fuera con países que no han atacado a la OTAN).

Simplemente el pueblo español, mayoritariamente está en contra de usar la guerra como herramienta política.

Una pena que hay demasiados que no priorizan eso cuando van a votar.
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
#3 Te has leído la noticia ?
Urasandi #6 Urasandi
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente...
pitercio #8 pitercio
... and we will be psoed again.
#10 tierramar *
No a la Otan! pero aprovo la ampliación de Rota, las obras están en marcha y va a albergar a más destructores yanquis: www.meneame.net/m/actualidad/pedro-sanchez-no-guerra-lema-tramposo-seg; es previsible que Iran ataque los buques yanquis, esten donde están; y además envía una fragata hacia Chipre cuando el ataque a Chipre, Gran Bretaña mismo anuncio que no fue Irán. www.meneame.net/m/actualidad/ataque-contra-base-britanica-chipre-no-pr
#9 DenisseJoel
¿Os acordáis de cómo Pablo Iglesias ganaba todas las consultas de Podemos simplemente amenazando con irse si no salía lo que él quería?

Pues adivinad de quién lo aprendió.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Pues como sea así nos vemos vestidos de caqui recibiendo pepinos de los yankys, los iraníes y hasta de los chinos porque si xD
