El 'No a la guerra' viene del 'OTAN NO': 40 años del referéndum y la 'trampa' de Felipe González que marcaron la historia

Se cumplen cuatro décadas de una fecha determinante para la democracia española. La última piedra de la Transición que puso el poder en el pueblo, pero con alguna que otra trampa que terminó provocando que la moneda cayera del lado del 'sí'.
| etiquetas: 40 años , otan no , referéndum , no guerra
Claro... Que no. Yo cumplo las normas de meneame de comentar primero, y si eso, leer después.
Hay mucha gente por el "no a la guerra", pero que se cree lo de que la OTAN es una alianza defensiva (a pesar de que nunca ha hecho una intervención defendiendo territorio OTAN, siempre ha sido fuera con países que no han atacado a la OTAN).
Simplemente el pueblo español, mayoritariamente está en contra de usar la guerra como herramienta política.
Una pena que hay demasiados que no priorizan eso cuando van a votar.
Pues adivinad de quién lo aprendió.