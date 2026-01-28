No se encuentran pruebas definitivas de dispositivos ocultos en los inversores solares de China

Tras informaciones publicadas en mayo de 2025 sobre la posible presencia de dispositivos de comunicación no declarados en inversores de fabricantes chinos, un IPP español encargó a Kiwa PI Berlin el análisis de un inversor string de uno de los principales fabricantes chinos, ya instalado y en funcionamiento en un proyecto en España. La conclusión del análisis es que el inversor solo puede comunicarse mediante conexiones cableadas. «Por tanto, si se restringe adecuadamente el acceso físico a los puertos de comunicación y se aplican medidas...