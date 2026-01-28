edición general
11 meneos
17 clics

No se encuentran pruebas definitivas de dispositivos ocultos en los inversores solares de China

Tras informaciones publicadas en mayo de 2025 sobre la posible presencia de dispositivos de comunicación no declarados en inversores de fabricantes chinos, un IPP español encargó a Kiwa PI Berlin el análisis de un inversor string de uno de los principales fabricantes chinos, ya instalado y en funcionamiento en un proyecto en España. La conclusión del análisis es que el inversor solo puede comunicarse mediante conexiones cableadas. «Por tanto, si se restringe adecuadamente el acceso físico a los puertos de comunicación y se aplican medidas...

| etiquetas: investigación , inversores solares , comunicación , kiwa pi berlin
9 2 0 K 152 tecnología
5 comentarios
9 2 0 K 152 tecnología
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Eso demuestra que son dispositivos tan ocultos y avanzados que no se pueden encontrar. :tinfoil:
4 K 70
Gry #4 Gry
#1 Utiliza dispositivos cuánticos indetectables por la tecnología occidental.
2 K 39
Dramaba #5 Dramaba
#4 O dispositvos Schrodinger, que están ahí haciendo maldades pero desaparecen cuando vas a mirar...
1 K 27
#2 Marisadoro
Se detectaron tres vías de comunicación por cable, todas ellas ya declaradas por el fabricante en la ficha técnica del equipo

Estos chinos...
2 K 41
karlos_ #3 karlos_
Lo importante es bloquearlos. Mintiendo o culpandolos de lo mismo que hacen otros paises, es lo de menos.

Hay que frenar el avance chino, pero viva el libre mercado que me salve el estado que eso de invertir en I+D ya para otro día.
0 K 8

menéame