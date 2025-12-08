·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8153
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6655
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6103
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4461
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
4981
clics
El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa
más votadas
1176
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
483
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"
610
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
456
El Supremo certifica la victoria del bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez para proteger a la pareja de Ayuso
621
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
24
clics
No encuentran casa: aumenta la cifra de profesionales que rechazan ofertas de trabajo en Alicante por la falta de vivienda
Las empresas empiezan a ofrecer alojamiento gratuito para vencer las reticencias de los trabajadores a trasladarse a las principales poblaciones de la provincia
|
etiquetas
:
alicante
,
vivienda
,
españa
5
2
0
K
58
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
NPCMeneaMePersigue
Increíble que los que vivimos y trabajamos aquí no podamos tener una casa porque son para los de fuera que pueden pagarlas y ya empiecen a faltar trabajadores. ¿Quién va a trabajar para toda esta gente si no hay casas para los trabajadores? esto va a colapsar
1
K
29
#5
VFR
#2
y cuando colapse se regulará solo, es el mercado, necesitamos que colapse y cuanto antes mejor.
2
K
35
#9
Borgiano
#5
Efectivamente, como dice el refrán árabe "si no explota no acaba".
0
K
8
#1
NPCMeneaMePersigue
Alojamiento gratuito por parte de las empresas, es decir que te despiden y te quedas en la calle.
Ya solo queda la hostilidad con el turismo
0
K
20
#6
Ze7eN
Si solo fuera en Alicante.
0
K
20
#4
rojelio
Esto se venía venir desde hace tiempo. Al menos a mi no me sorprende lo más mínimo.
0
K
9
#8
Andreham
Imagina querer vivir en Alicante.
A ver, ahora en serio, Alicante es una ciudad pepera que se cree especial y chachi y que juega en las ligas de ciudades de nivel como Sevilla, Vitoria o Vigo y en verdad es más una capital de nivel Guadalajara, Almería o Rioja (con todo el respeto a esas ciudades).
Entonces fuman en pipa y tienen ese nivel de esnobismo de "gran ciudad" cuando, como ciudad, está construida como el puto culo; tiene auténticas barbaridades arquitectónicas hechas y…
» ver todo el comentario
0
K
8
#3
CharlesBrowson
a la cola
0
K
7
#7
Scutarius
Si el dinero y solo el dinero es la única e imprescindible manera de que un trabajador acceda a una vivienda, seguirán apareciendo titulares como este.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya solo queda la hostilidad con el turismo
A ver, ahora en serio, Alicante es una ciudad pepera que se cree especial y chachi y que juega en las ligas de ciudades de nivel como Sevilla, Vitoria o Vigo y en verdad es más una capital de nivel Guadalajara, Almería o Rioja (con todo el respeto a esas ciudades).
Entonces fuman en pipa y tienen ese nivel de esnobismo de "gran ciudad" cuando, como ciudad, está construida como el puto culo; tiene auténticas barbaridades arquitectónicas hechas y… » ver todo el comentario