No encuentran casa: aumenta la cifra de profesionales que rechazan ofertas de trabajo en Alicante por la falta de vivienda

No encuentran casa: aumenta la cifra de profesionales que rechazan ofertas de trabajo en Alicante por la falta de vivienda

Las empresas empiezan a ofrecer alojamiento gratuito para vencer las reticencias de los trabajadores a trasladarse a las principales poblaciones de la provincia

etiquetas: alicante , vivienda , españa
comentarios
NPCMeneaMePersigue
Increíble que los que vivimos y trabajamos aquí no podamos tener una casa porque son para los de fuera que pueden pagarlas y ya empiecen a faltar trabajadores. ¿Quién va a trabajar para toda esta gente si no hay casas para los trabajadores? esto va a colapsar
1 K 29
VFR
#2 y cuando colapse se regulará solo, es el mercado, necesitamos que colapse y cuanto antes mejor.
2 K 35
Borgiano
#5 Efectivamente, como dice el refrán árabe "si no explota no acaba".
0 K 8
NPCMeneaMePersigue
Alojamiento gratuito por parte de las empresas, es decir que te despiden y te quedas en la calle.

Ya solo queda la hostilidad con el turismo
0 K 20
Ze7eN
Si solo fuera en Alicante.
0 K 20
rojelio
Esto se venía venir desde hace tiempo. Al menos a mi no me sorprende lo más mínimo.
0 K 9
Andreham
Imagina querer vivir en Alicante.

A ver, ahora en serio, Alicante es una ciudad pepera que se cree especial y chachi y que juega en las ligas de ciudades de nivel como Sevilla, Vitoria o Vigo y en verdad es más una capital de nivel Guadalajara, Almería o Rioja (con todo el respeto a esas ciudades).

Entonces fuman en pipa y tienen ese nivel de esnobismo de "gran ciudad" cuando, como ciudad, está construida como el puto culo; tiene auténticas barbaridades arquitectónicas hechas y…   » ver todo el comentario
0 K 8
CharlesBrowson
a la cola
0 K 7
Scutarius
Si el dinero y solo el dinero es la única e imprescindible manera de que un trabajador acceda a una vivienda, seguirán apareciendo titulares como este.
0 K 7

