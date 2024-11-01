edición general
No comas angulas, estan en peligro critico de extinción

Un gastrobiologo y cientifico marino, explica porque no se deberian comer los alevines de la anguila.

#1 Astur_
aquí en asturias nos pasó de todo con las angulas... pillaron gente con ellas medio/vivas en el aeropuerto, importandolas...
tul #5 tul
#1 y no pasa mas porque las esquilman
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
Podeis seguir comiendo La Gula del Norte, tranquilos.
DaniTC #3 DaniTC
¿Y lo tenemos que gestionar nosotros? ¿No hay un gobierno que frene tal despropósito?
#4 fremen11
#3 Si hombre y que van a comer.......
