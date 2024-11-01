·
No comas angulas, estan en peligro critico de extinción
Un gastrobiologo y cientifico marino, explica porque no se deberian comer los alevines de la anguila.
etiquetas
extincion
angulas
anguillas
ciencia
#1
Astur_
aquí en asturias nos pasó de todo con las angulas... pillaron gente con ellas medio/vivas en el aeropuerto, importandolas...
2
K
40
#5
tul
#1
y no pasa mas porque las esquilman
0
K
12
#2
FueraSionistasdeMeneame
Podeis seguir comiendo La Gula del Norte, tranquilos.
0
K
10
#3
DaniTC
¿Y lo tenemos que gestionar nosotros? ¿No hay un gobierno que frene tal despropósito?
0
K
10
#4
fremen11
#3
Si hombre y que van a comer.......
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
