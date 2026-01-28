edición general
No atacar a Irán en 2019 fue brillante. Pero el reloj del orden mundial ya marca el final

El profesor Mark Iutcovich me advirtió: los verdaderos hilos del poder no están donde los buscan las multitudes, no ondean en banderas ni se anuncian en boletines. Habiendo escapado del régimen de Nicolae Ceaușescu, entendía mejor que nadie que la dominación moderna no se impone con tanques, sino con símbolos. Me habló de constructos, de esas realidades consensuadas que operan como cárceles cognitivas. Y lo más inquietante, también sabía cómo desmantelarlas.

Grandísimo ejemplo de cómo marcar una gran parrafada soltando demagogia barata para justificar que "no hay que juzgar el orden imperial", porque los malos siempre son los que dudan del orden establecido, of course.

Además lo firma un bot que ni se esconde de lo bot que llega a ser.

Y luego hay quien se pregunta porqué MNM se hunde, pero si apenas queda vida inteligente en los comentarios xD

Las agencias de comunicación negando las infamias de la geopolítica contemporánea. No creas nada salvo lo que te diga Ana Pastor, más o menos xD

Qué asquito, maemía...
Pues muy interesante. Casualmente, ayer vi una entrevista de Glenn Diesen a Scott Ritter y este no era muy optimista en el sentido de que Trump está lo suficientemente loco como para entablar una guerra abierta con Irán con todo lo que ello supondría para todo el mundo. En fin, nunca sabremos ni de cerca todos los entresijos que hay en materia de geoestrategia, pero es interesante este artículo.
#2 Y a pesar de lo loco que está, no fue adelante con la guerra total. Le va mejor aprovechando el descontento social iraní y desestabilizando, como quieren los sionistas
Siempre toca atacar, los que decian que habia que atacar en el 2019 ahora dicen que el momento es ahora....que sorpresa
De los conspiranoicos, los conspiranoicos geopolíticos son mis favoritos.

Lo son porque se lo inventan todo. Me explico.

El terraplanista mira al horizonte y dice que es un disco. Luego hace sus cosas de conspiranoicos pero trabaja sobre lo que ve.

El de los chrmtrails mira al cielo y piensa que eso no puede estar bien. Luego hace sus cosas de conspiranoicos pero sigue trabajando con lo que ve.

El antivacunas, que se pone enfermo aún habiéndole puesto una vacuna. Los del wifi. Etc.


Pero…   » ver todo el comentario
