Nissan vende todo y se va de Argentina: ¿quién continuaría el negocio?

La empresa, que enfrenta una crisis a nivel global, comunicó a los empleados de la firma dejó de producir en 2025 en el país por ordenes desde Japón. Desde ahora, todas estas ofertas pasarán a manos del Grupo Simpa, que decidirá qué modelos llegan al país desde el exterior. Cabe recordar que Nissan es una marca tradicionalmente posicionada en el mercado argentino, aunque recientemente fue desplazada por la jóven empresa china BYD en el ranking de marcas más vendidas.