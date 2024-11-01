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Nissan vende todo y se va de Argentina: ¿quién continuaría el negocio?

Nissan vende todo y se va de Argentina: ¿quién continuaría el negocio?

La empresa, que enfrenta una crisis a nivel global, comunicó a los empleados de la firma dejó de producir en 2025 en el país por ordenes desde Japón. Desde ahora, todas estas ofertas pasarán a manos del Grupo Simpa, que decidirá qué modelos llegan al país desde el exterior. Cabe recordar que Nissan es una marca tradicionalmente posicionada en el mercado argentino, aunque recientemente fue desplazada por la jóven empresa china BYD en el ranking de marcas más vendidas.

| etiquetas: argentina , nissan , venta , crisis , byd
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4 comentarios
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#1 Albarkas
Espero que el Grupo Simpa no les haga un Simpa a sus empleados.
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javierchiclana #3 javierchiclana
#1 No podrá decir que no estaba dando pistas xD
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#4 tropezon
#1 Pues harán como en España.

Se van de Barcelona, venden todo, y después llega una empresa china a fabricar en Linares los todoterrenos nissan que fabrica en China, pero con otro nombre.
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Raziel_2 #2 Raziel_2 *
Es que con la economia Argentina despegando como un cohete, ya no les sale rentable fabricar alli y se irán a otro pais. O eso o como el consumo no para de caer, ¿para que van a fabricar coches que luego no van a vender?
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menéame