Ahora los programas de IA, cada vez más inteligentes, podrían estar usando esto a su favor y aprovechando las cartas a los Reyes que los niños les están encargando para pedir cosas para sí mismos. Tal es el caso de la carta de Rubén Mollín, un niño de 12 años que, en una carta impecablemente escrita, ha pedido “nuevas instalaciones industriales de alta seguridad con nodos de computación especializados y una normativa legal europea más laxa en lo que a protección de datos se refiere”.