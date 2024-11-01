edición general
12 meneos
18 clics
Un niño que ha usado ChatGPT para escribir su carta a los Reyes pide 200 servidores, dos megacentros y millones de dólares en subvenciones públicas

Un niño que ha usado ChatGPT para escribir su carta a los Reyes pide 200 servidores, dos megacentros y millones de dólares en subvenciones públicas

Ahora los programas de IA, cada vez más inteligentes, podrían estar usando esto a su favor y aprovechando las cartas a los Reyes que los niños les están encargando para pedir cosas para sí mismos. Tal es el caso de la carta de Rubén Mollín, un niño de 12 años que, en una carta impecablemente escrita, ha pedido “nuevas instalaciones industriales de alta seguridad con nodos de computación especializados y una normativa legal europea más laxa en lo que a protección de datos se refiere”.

| etiquetas: reyes magos , navidad , ia , inteligencia artificial , chatgpt
11 1 0 K 180 ocio
3 comentarios
11 1 0 K 180 ocio
Thornton #3 Thornton
OJO: y una normativa legal europea más laxa en lo que a protección de datos se refiere :troll:
0 K 20
#1 kaos_subversivo
El crío, por su parte, insiste en que la autoría de la carta es suya, así como la del autorretrato estilo manga que adjunta al texto.

xD xD
0 K 11
sorrillo #2 sorrillo
La carta terminaba con un "si quieres que te resuma la lista en una tabla no tienes más que pedírmelo."
0 K 11

menéame