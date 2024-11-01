·
Un niño de dos años fue asesinado por los rottweilers de la dueña de una guardería después de que ella lo dejara solo para tomar una siesta (ING)
Un niño de 2 años murió después de ser atacado por dos perros "grandes" mientras estaba en una guardería supuestamente sin licencia en Georgia.
#3
salchipapa77
Una guardería y dos rottweilers. En fin.
2
K
40
#6
Dragstat
#3
totalmente, aunque parece ser que era la propia casa de la mujer, que no tenía licencia, en los países anglosajones creo es típico que alguien en su casa te mire a los niños. Y el niño abrió a los perros, pero ni por esas. Cuando tienes niños pequeños no se les debe dejar desatendidos.
0
K
20
#1
YeahYa
Dos reflexiones:
- ¿Y si el niño hubiese tenido una pistola?
- No solo en España hacemos siesta
1
K
12
#2
mikhailkalinin
En el Cáucaso están sin civilizar.
0
K
10
#4
ChatGPT
“Asesinado”?
0
K
10
#5
Spirito
Joder, quiero pensar que fue un accidente. De verdad.
Pobre niño, por favor.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
