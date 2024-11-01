edición general
Un niño de dos años fue asesinado por los rottweilers de la dueña de una guardería después de que ella lo dejara solo para tomar una siesta (ING)

Un niño de 2 años murió después de ser atacado por dos perros "grandes" mientras estaba en una guardería supuestamente sin licencia en Georgia.

salchipapa77 #3 salchipapa77
Una guardería y dos rottweilers. En fin.
Dragstat #6 Dragstat
#3 totalmente, aunque parece ser que era la propia casa de la mujer, que no tenía licencia, en los países anglosajones creo es típico que alguien en su casa te mire a los niños. Y el niño abrió a los perros, pero ni por esas. Cuando tienes niños pequeños no se les debe dejar desatendidos.
YeahYa #1 YeahYa
Dos reflexiones:

- ¿Y si el niño hubiese tenido una pistola?
- No solo en España hacemos siesta
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
En el Cáucaso están sin civilizar.
ChatGPT #4 ChatGPT
“Asesinado”?
Spirito #5 Spirito
Joder, quiero pensar que fue un accidente. De verdad. :-|

Pobre niño, por favor.
