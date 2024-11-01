Un niño de 8 años derrota a la IA [ENG]

Los niños suelen pensar que la IA es mucho más inteligente que ellos. Cuando la IA les hace los deberes, tiene respuestas convincentes para todo. Pero cuando se trata de razonar con información nueva, los niños demuestran tener la ventaja. En un desafío de razonamiento entre niños, adultos e IA, los niños vencieron fácilmente a la IA, según una investigación de la Universidad de Ámsterdam y el Instituto de Santa Fe.