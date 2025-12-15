La IA no sabe resolver la originalidad

Estaba pensando en la diferencia entre originalidad e inédito. Y se me ocurrió la siguiente paradoja:

¿Podría una persona que es introducida con un año en una biblioteca que tiene todas las novelas escritas del mundo y a la que se le pasa el alimento por una trampilla sin mas interacción con sus captores escribir una novela original?

Curiosamente los LLM de frontera como los llaman no la logran resolver. Probablemente porqué es original en si misma y no tienen entrenamiento para ella. La respuesta de ChatGPT thinking y Gemini Pro se centran en el concepto de originalidad, intentan tirar de materiales existentes como "La Biblioteca de Babel " de Borges, sin darse cuenta de su error.

¿Por qué esta persona no podría escribir una novela original?