edición general
1 meneos
67 clics

Ninguna mujer nace para monja  

La película Los domingos es extraordinaria. Si Alauda Ruiz de Azúa no fuera una tía de 47 años de Barakaldo, estarían los cinéfilos y los críticos poniéndole altares y no un 7,8 en IMDB

| etiquetas: monja , feminista
1 0 0 K 6 cultura
2 comentarios
1 0 0 K 6 cultura
#1 Katos
Ni para cura tampoco
0 K 10
sotillo #2 sotillo
Joder, si voy a tener que verla después de lo leído
0 K 10

menéame