·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10439
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
4432
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
6458
clics
Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara
5992
clics
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
4362
clics
El terrible experimento Universo 25: Un paraíso para ratones convertido en infierno
más votadas
450
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
326
Encuestas y resistencia
314
Lilly Wachowski reflexiona sobre la apropiación de 'Matrix' por parte de la derecha. “Es lo que hace el fascismo”
258
Golpe policial a ‘The Base’, el grupo supremacista que se preparaba para desatar una “guerra racial en España”
454
Increpan a una periodista de RTVE en la concentración de Ferraz: “Fascistas haciendo cosas de fascistas”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
67
clics
Ninguna mujer nace para monja
La película Los domingos es extraordinaria. Si Alauda Ruiz de Azúa no fuera una tía de 47 años de Barakaldo, estarían los cinéfilos y los críticos poniéndole altares y no un 7,8 en IMDB
|
etiquetas
:
monja
,
feminista
1
0
0
K
6
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
6
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Katos
Ni para cura tampoco
0
K
10
#2
sotillo
Joder, si voy a tener que verla después de lo leído
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente