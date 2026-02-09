edición general
Nicaragua prohíbe la entrada de ciudadanos cubanos sin visa

La medida cortaría efectivamente el acceso de los cubanos a un país que durante mucho tiempo ha actuado como un puente para los migrantes caribeños que viajan hacia EE.UU. Durante años, los migrantes cubanos volaban a Nicaragua y se reunían con traficantes, quienes luego los ayudaban a migrar al norte a través de Centroamérica y México para llegar a la frontera estadounidense. Expertos dicen que Nicaragua mantenía sus puertas abiertas a personas de países como Cuba y Haití como una táctica para utilizar a los migrantes que huyen...

Si criticamos a Nicaragua, damos a entender que Cuba no es un paraíso socialista y la gente tiene que emigrar?
