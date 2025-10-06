edición general
Ni “viven de pagas” ni “les regalan las casas”: cómo se construyen y propagan los bulos sobre migrantes

Ni “viven de pagas” ni “les regalan las casas”: cómo se construyen y propagan los bulos sobre migrantes

Los mensajes contra las personas migrantes llevan años marcando la agenda política y pública. Desde líderes de partidos políticos, hasta influencers y personas anónimas de la sociedad han recurrido a la utilización de la población migrante para ganar votos y expandir su posicionamiento ideológico. Aquí se repasan los bulos más repetidos que afectan a las personas migrantes y racializadas de España y cuál es la realidad.

Comentarios destacados:    
alcama #1 alcama
Son tan buenos que Euskadi y Cataluña han negociado no recibir mas
#2 pensacola
Otro bulo:
Vinieron para trabajar en los trabajos que los españoles no quieren, pero en realidad sólo querían vender ropa falsa en los rastros porque ganan mucho más
pepel #3 pepel
Se llama a Eduardo Inda y se le encarga un bulo; Eduardo Inda llama a Vito Quiles y éste le pregunta "para cuando" lo necesita. Por último detallan financiación y colaboradores.
tul #4 tul
bulos que solo se tragan los mas mermados de cada casa
#6 Barriales *
#4 aquí tienes, @javi618, invoco tu sabiduría.
Es un ejemplar prototipo de cerebro seco.
tul #7 tul
#6 eso es un clon que ya tengo ignorado hace tiempo
#8 Barriales
#7 con suerte nos ofrece algo de verdad
tul #9 tul
#8 si, justo xD
#10 Barriales
#9 Le estoy tocando los cojones de lo lindo.
#5 tromperri
eres un absoluto manipulador y un mentiroso.

El Gobierno de Pradales arranca en Mauritania la captación en origen de jóvenes migrantes de la mano de las Islas Canarias
www.elmundo.es/pais-vasco/2025/10/06/68e35b6ae4d4d8a24e8b4583.html
menéame