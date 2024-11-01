Ni una llamada a Amama ni a los sindicatos: así es la “predisposición total” del nuevo consejero de Sanidad de Moreno Bonilla para solucionar el escándalo

Sanz anunció este jueves en una entrevista en Canal Sur que tenía previsto reunirse este mismo viernes “con la asociación de mujeres con cáncer”. No será Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, que destapó el escándalo a finales del pasado septiembre. Estas mujeres enfermas, no diagnosticadas a tiempo por un “error” reconocido por el propio presidente andaluz, no han recibido aún ninguna llamada de la Consejería de Sanidad que las cite para resolver cuanto antes su grave problema, pese a que el propio Moreno Bonilla
| etiquetas: amama , cáncer de mama , sanidad , moreno bonilla , antonio sanz
los primeros puntos del manual incluyen:
1) no admitas ninguna responsabilidad
2) echale la culpa a otros
3) cambia la version cada vez que te cambias la ropa interior
4) repite puntos 1,2,3 hasta que la gente se olvide
5) vuelves a ganar las elecciones
Si queremos arreglar la sanidad y por extensión todo lo público tenemos que hacer 2 cosas:
a) desconfiar de los partidos grandes cuando nos piden el voto
b) desconfiar aún más de los partidos grandes cuando nos dicen que un partido pequeño no es digno de nuestro voto por patatas... patatas inventadas por la policía, la prensa, la justicia, etc...
No son mujeres enfermas, son diagnósticos no concluyentes (grupo 3) que pueden ser: no tener nada o benigno en el 98% de las mujeres, o cáncer en el 2% de los casos.