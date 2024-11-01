edición general
Ni una llamada a Amama ni a los sindicatos: así es la “predisposición total” del nuevo consejero de Sanidad de Moreno Bonilla para solucionar el escándalo

Sanz anunció este jueves en una entrevista en Canal Sur que tenía previsto reunirse este mismo viernes “con la asociación de mujeres con cáncer”. No será Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, que destapó el escándalo a finales del pasado septiembre. Estas mujeres enfermas, no diagnosticadas a tiempo por un “error” reconocido por el propio presidente andaluz, no han recibido aún ninguna llamada de la Consejería de Sanidad que las cite para resolver cuanto antes su grave problema, pese a que el propio Moreno Bonilla

#2 omega7767
pues Bonilla sacará el manual muy utilizado del PP de que hacer cuando la cagas y muere gente.

los primeros puntos del manual incluyen:

1) no admitas ninguna responsabilidad
2) echale la culpa a otros
3) cambia la version cada vez que te cambias la ropa interior
4) repite puntos 1,2,3 hasta que la gente se olvide
5) vuelves a ganar las elecciones
#1 tierramar
Son las privatizaciones del PPSOE. Spiriman consiguió tumbar al PSOE por el desastre sanitario, y van los andaluces y votan al PP, es decir, al PPSOE. Si vuelven a votar al PSOE o al PP, nunca ase va a solucionar el problema de las privatizaciones. PPSOE está privatizando silenciosamente todos lo servicios públicos que pueden, desde hace décadas. Lo compensan con mucho circo: conciertos, carreras rosas,.... PPSOE esta reduciendo la sanidad y otros servicios para el bienestar de la población a mera propaganda, pero que no se cumple.
OCLuis #5 OCLuis *
El señor que han puesto al frente de la concejalía es una vieja gloria del PP, curtido en 1000 batallas y un superviviente de la corrupción. Es especialista en hacer lavados de cara, en buenas palabras y en escurrir el bulto.
Si queremos arreglar la sanidad y por extensión todo lo público tenemos que hacer 2 cosas:

a) desconfiar de los partidos grandes cuando nos piden el voto
b) desconfiar aún más de los partidos grandes cuando nos dicen que un partido pequeño no es digno de nuestro voto por patatas... patatas inventadas por la policía, la prensa, la justicia, etc...
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Con sensacionalismos y manipulaciones no se arregla el problema.

No son mujeres enfermas, son diagnósticos no concluyentes (grupo 3) que pueden ser: no tener nada o benigno en el 98% de las mujeres, o cáncer en el 2% de los casos.
camvalf #3 camvalf
Tal como actual el PP, habrán puesto en el cargo a un apagafuegos con el único encargo de tapar todo lo posible el tema y colocárselo a los otros
