Ni te imaginas el dineral que están perdiendo las empresas de IA

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está echando el resto para convertirse en el líder absoluto de la inteligencia artificial generativa a un precio demasiado elevado. Un buen ejemplo lo tenemos con Sora su app que permite crear vídeos cortos a partir de texto, te permite escribir “una cabra en patinete por las calles de París” y el sistema te lo mostrara en pantalla, animado y con gran realismo. A pesar de haber empezado como una app solo por invitación en iOS, en solo una semana consiguió un millón de descargas