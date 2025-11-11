Ni te imaginas el dineral que están perdiendo las empresas de IA

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está echando el resto para convertirse en el líder absoluto de la inteligencia artificial generativa a un precio demasiado elevado. Un buen ejemplo lo tenemos con Sora su app que permite crear vídeos cortos a partir de texto, te permite escribir “una cabra en patinete por las calles de París” y el sistema te lo mostrara en pantalla, animado y con gran realismo. A pesar de haber empezado como una app solo por invitación en iOS, en solo una semana consiguió un millón de descargas
| etiquetas: inteligencia artificial , ia , economia
Instagram no ingreso ni un solo dolar en los primeros años. Después de quemar 400 millones de dólares empezó a factorar dinero por publicidad.
Más bien el plan de negocio es conseguir que esas herramientas sean imprescindibles en el día a día, tener una masa enorme de usuarios y entonces ser atractivas para aninciantes… » ver todo el comentario
- Pues qué bien, ¿y piensas que voy a pagar por ello?
- Ja, ja, ja. Me troncho con tu abuela.
¿Qué tu no vas a pagar? Pues bien. No eres el cliente principal.
Es el modelo de negocio de las empresas de software de siempre. Los personas individuales usan las herramientas gratis. De esta forma se consigue que una aplicación concreta se convierta en estandar de facto y que todo el mundo la conozca. Y después las empresas son las que pagarán las licencias.
Antes era el Photoshop pirata, ahora es el chatGPT con el plan gratuito.