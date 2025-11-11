edición general
Ni te imaginas el dineral que están perdiendo las empresas de IA

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está echando el resto para convertirse en el líder absoluto de la inteligencia artificial generativa a un precio demasiado elevado. Un buen ejemplo lo tenemos con Sora su app que permite crear vídeos cortos a partir de texto, te permite escribir “una cabra en patinete por las calles de París” y el sistema te lo mostrara en pantalla, animado y con gran realismo. A pesar de haber empezado como una app solo por invitación en iOS, en solo una semana consiguió un millón de descargas

#7 PerritaPiloto
Hablan de lás empresas de IA, pero son todas las startup flipadas, por ejemplo redes sociales, que viven del dinero de los capitalistas de riesgo que han invertido en ellas.

Instagram no ingreso ni un solo dolar en los primeros años. Después de quemar 400 millones de dólares empezó a factorar dinero por publicidad.

Más bien el plan de negocio es conseguir que esas herramientas sean imprescindibles en el día a día, tener una masa enorme de usuarios y entonces ser atractivas para aninciantes…   » ver todo el comentario
2
Tito_Keith #5 Tito_Keith
Facebook también funcionó a pérdidas mucho tiempo con la ayuda del gobierno de USA porque sabían que era una empresa estratégica
1
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Sí, habrá que organizar un crowdfunding para que los directivos de las empresas de IA no se mueran de hambre :foreveralone:
0
rmdf #8 rmdf
- Mira, con esta APP puedes ver a tu abuela en bicicleta por el desierto de Tatooine.
- Pues qué bien, ¿y piensas que voy a pagar por ello?
- Ja, ja, ja. Me troncho con tu abuela.
0
#1 ContracomunistaCaudillo
Como desarrollador que soy, no pago ni pagaré un céntimo por usar IA. Tengo varias cuentas en varias plataformas y para lo que me sirve a mi, el plan gratuito va de sobra. Que me quedo sin tokens? Cambio de cuenta o plataforma, y sigo tirando. Y si agoto la quota del día en todas ellas, resuelvo los problemas yo mismo. Conmigo, están perdiendo dinero y me imagino que con muchos otros.
1
platypu #3 platypu
#1 Vamos, que apenas lo usas
0
#4 ContracomunistaCaudillo
#3 lo uso al punto que la IA empieza a echar humor cuando tengo que generar datasets gigantes de datos de prueba que no quiero picar yo mismo. Así todos los días. Encima en claude han extendido los límites diarios. Sinceramente, me sabe mal por ellos, estoy abusando.
1
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#1 La idea es que sean las empresas la que paguen las licencias para sus trabajadores.
¿Qué tu no vas a pagar? Pues bien. No eres el cliente principal.

Es el modelo de negocio de las empresas de software de siempre. Los personas individuales usan las herramientas gratis. De esta forma se consigue que una aplicación concreta se convierta en estandar de facto y que todo el mundo la conozca. Y después las empresas son las que pagarán las licencias.

Antes era el Photoshop pirata, ahora es el chatGPT con el plan gratuito.
1
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#1, yo pago varias subscripciones y no es que me rente, es que tal y como dice el artículo siento el que siento que les estoy estafando. El plan gratuito suele ser una porquería comparado con lo que ofrecen los planes de pago, no solo es un tema de tokens, es un tema de capacidades. Siento que los desarrolladores que tarden más en ponerse las pilas con el uso de la IA serán los primeros en pringar, aunque al final, pringaremos todos, es inevitable.
0
Celebrus #10 Celebrus
Y? Cuál es el problema? Todas las empresas en sus etapas iniciales no son rentables y consumen capital rápidamente. Comienzo a entender que hay intereses ocultos para poder comprar baratas acciones y que buscan al más débil, al inversor minorista, para que vendan y salgan por patas creando un efecto bola nieve.
0

