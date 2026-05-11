Ni se han encontrado roedores a bordo del HV Hondius a 11 de mayo de 2026 ni los que son vectores de la cepa Andes de hantavirus tienen "especiales capacidades natatorias"

Según señalaba el 9 de mayo en este informe el Ministerio de Sanidad, las inspecciones de los expertos a bordo del HV Hondius “no han detectado roedores” en el crucero. Además, en palabras en Cadena Ser Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, los roedores vectores del virus Andes (Oligoryzomys longivaudatus o colilargo patagónico), la cepa detectada en la embarcación, “no tienen especiales capacidades natatorias”. “No es un roedor con capacidad para desplazarse nadando” desde el barco hasta la costa de la isla, añade el Ministerio...