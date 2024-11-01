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Ni fue big, ni hizo bang: El origen del universo

Ni fue big, ni hizo bang: El origen del universo  

En este vídeo se analizan varios modelos cosmológicos que intentan explicar el origen del universo más allá de la divulgación popular. Se examinan los teoremas de singularidad de Penrose y Hawking y el teorema BGV, explorando sus hipótesis y limitaciones físicas, para intentar arrojar algo de luz sobre ciertos conceptos relacionados con el Big Bang y el origen del Universo que suelen malinterpretarse.

| etiquetas: física cuántica , cosmología
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4 comentarios
2 1 0 K 27 ciencia
Cuñado #1 Cuñado
A mi juicio, uno de los mejores canales de física en español. Trata estos temas más a fondo de lo que es habitual en otros canales divulgativos, pero con una claridad y didáctica que los hace asequibles a aquellos que quieran profundizar más en la física cuántica.
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AlienRoja #2 AlienRoja
Si, claro. Y Plutón sigue sin ser un planeta.

Nos están jodiendo todo nuestro sacrificio en la EGB.
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#3 Mandri20
El origen de la energia oscura y el crecimiento acelerado del espacio se originó con las abrumadoras colisiones y desintegraciones entre la materia y la antimateria.

El universo que vemos es solo el 10% de lo restante que quedó sin desintegrarse con la antimateria por un tema de asimetria fundamental.
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asola33 #4 asola33
1h 15m ... habla con calma y rodeos
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menéame