Ni fue big, ni hizo bang: El origen del universo  

En este vídeo se analizan varios modelos cosmológicos que intentan explicar el origen del universo más allá de la divulgación popular. Se examinan los teoremas de singularidad de Penrose y Hawking y el teorema BGV, explorando sus hipótesis y limitaciones físicas, para intentar arrojar algo de luz sobre ciertos conceptos relacionados con el Big Bang y el origen del Universo que suelen malinterpretarse.