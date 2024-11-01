Netanyahu, sobre el ayatolá Ali Jamenei: "El tirano ya no existe"

El primer ministro de Israel, benjamín Netanyahu, ha asegurado que hay "señales" de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, está muerto. "El tirano ya no existe", ha asegurado
Por lo demás a ver si tomamos nota y convertimos a Netanyahu en astronauta cual Carrero Blanco, parece la única manera de poner fin a regímenes autoritarios de forma civilizada. O algo (no, no sigas mirando el perfil de la Von der Leyen y Kaja Kallas o te bajas de Europa hoy)