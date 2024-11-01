edición general
Netanyahu, sobre el ayatolá Ali Jamenei: "El tirano ya no existe"

El primer ministro de Israel, benjamín Netanyahu, ha asegurado que hay "señales" de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, está muerto. "El tirano ya no existe", ha asegurado

13 comentarios
Io76 #2 Io76
Israel es el tirano del mundo, y EE.UU. son lo mismo.

Pertinax #9 Pertinax
Habló de lumis la Tacones.

Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Lo peor de Netanyahu es que maneja a EE.UU. a su gusto, siendo Israel un país pequeño. Después Trump desprecia a un montón de países por pequeños, irrelevantes o pobres. Pero es incapaz de romper con los deseos de Israel.

Naranjin #11 Naranjin
Israel y todos sus aliados son basura. Si, eso nos convierte en lo mismo. La UE es un prostíbulo

oceanon3d #13 oceanon3d
#11 Es lo que tiene esta UE de derechas; si votas a putas ratas cobardes de derecha y ultra derecha es lo que tienes; lamer culos.

antesdarle #7 antesdarle
Y habla de un tirano otro tirano. Ojalá este año Trump, Netan o Putin estiren la pata. Eso sí que será ver a un tirano partir.

calde #1 calde
Aún quedan tiranos por derrocar en el mundo... demasiados. Y no todos rezan mirando a la meca.

vicvic #6 vicvic
#1 Efectivamente, otros rezan mirando hacia Cirilo I.

#12 guillersk
#1 Tromp va a tirano por mes

#10 soberao
En Aljazeera hablan del complejo donde residía pero no dicen nada de la declaración de Netanyahu todavía: aje.news/p4rw7y?update=4348271

reithor #3 reithor
Nitannazi, multiplícate por 0.

Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
Pues uno menos.

#4 amusgada
a vé, de momento paece que se cargaron a su secretaria, a la nuera, a uno de los fíos... y las varias veces que fuentes iraníes han dicho que en un ratico ya discurso del Khamenei se cortan. Pero joer, darlo por hecho... como si fuera fácil sacarlo del búnker y retransmitir imagen sin que pumpum.

Por lo demás a ver si tomamos nota y convertimos a Netanyahu en astronauta cual Carrero Blanco, parece la única manera de poner fin a regímenes autoritarios de forma civilizada. O algo (no, no sigas mirando el perfil de la Von der Leyen y Kaja Kallas o te bajas de Europa hoy)


