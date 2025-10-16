Netanyahu ordena “medidas firmes” tras ataque de Hamás a tropas israelíes en Rafah

El primer ministro Benjamin Netanyahu instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel y a los servicios de seguridad a “tomar medidas firmes contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza” luego del ataque perpetrado hoy contra soldados israelíes en la zona de Rafah, informó la Oficina del Primer Ministro. La orden se produjo tras una evaluación de situación con el ministro de Defensa, Israel Katz, y los jefes de los servicios de inteligencia.
| etiquetas: netanyahu , ataque , hamás
De hace 3 dias
Ellos lo que quieren a toda costa es conseguir su objetivo final: crear el Gran Israel y si para conseguirlo tienen que fulminar al pueblo palestino no dudeís que lo haran, y si para conseguir ese objetivo a continuación también tienen que arrasar con los libanes, con los jordanos, con los sirios, con los kurdos y con la mitad de… » ver todo el comentario
Ya vemos el caso que le hizo al reyezuelo gringo...
Y la Comunidad Internacional? Ya no puede pedir la devolución de los rehenes, así que ya les da igual la zona.