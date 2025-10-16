Netanyahu ordena “medidas firmes” tras ataque de Hamás a tropas israelíes en Rafah

El primer ministro Benjamin Netanyahu instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel y a los servicios de seguridad a “tomar medidas firmes contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza” luego del ataque perpetrado hoy contra soldados israelíes en la zona de Rafah, informó la Oficina del Primer Ministro. La orden se produjo tras una evaluación de situación con el ministro de Defensa, Israel Katz, y los jefes de los servicios de inteligencia.