Netanyahu ordena “medidas firmes” tras ataque de Hamás a tropas israelíes en Rafah

Netanyahu ordena “medidas firmes” tras ataque de Hamás a tropas israelíes en Rafah

El primer ministro Benjamin Netanyahu instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel y a los servicios de seguridad a “tomar medidas firmes contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza” luego del ataque perpetrado hoy contra soldados israelíes en la zona de Rafah, informó la Oficina del Primer Ministro. La orden se produjo tras una evaluación de situación con el ministro de Defensa, Israel Katz, y los jefes de los servicios de inteligencia.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Hay que joderse...

De hace 3 dias
Israel mata otros tres gazatíes pese a la tregua; Netanyahu advierte que cumplirá "todos los objetivos de la guerra"
www.france24.com/es/medio-oriente/20251016-israel-confirma-la-identifi

De hace 2 dias
Israel mata a 11 gazatíes de la misma familia pese al alto el fuego…   » ver todo el comentario
Asimismov #6 Asimismov
#3 casualmente, casualmente no ha sido precisamente muy casual. Se ve que les tenían ganas desde hace mucho tiempo, casi 70 años.
TheIpodHuman #7 TheIpodHuman *
#3 Cada vez estoy mas convencido que Netanyahu y a los sinonistas el tratado de paz y el alto el fuego que han firmado hace unos dias con Hamas es importa un mierda.

Ellos lo que quieren a toda costa es conseguir su objetivo final: crear el Gran Israel y si para conseguirlo tienen que fulminar al pueblo palestino no dudeís que lo haran, y si para conseguir ese objetivo a continuación también tienen que arrasar con los libanes, con los jordanos, con los sirios, con los kurdos y con la mitad de…   » ver todo el comentario
#2 Jodere
A seguir asesinando inocentes, vaya paz que firmaron los de la foto sin Hamas ni Israel, pura mierda
Skiner #5 Skiner
#2 Pantomima se llama :troll:
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Puñetero engendro del infierno sediento de sangre...

Ya vemos el caso que le hizo al reyezuelo gringo...
#1 txepel
¿Por qué hay tropas israelíes en Rafah?
Andreham #4 Andreham
Ale, ya ha recuperado los rehenes para hacerse un buen PR, que estaba la cosa complicada, y ya puede seguir matando.

Y la Comunidad Internacional? Ya no puede pedir la devolución de los rehenes, así que ya les da igual la zona.
