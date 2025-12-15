Netanyahu culpa al Gobierno de Australia de “incentivar” la masacre terrorista en Sídney por reconocer al Estado palestino

Las autoridades de Israel han lanzado este lunes un mensaje unánime culpando al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, del ataque del domingo en la playa de Bondi, en Sídney, donde 15 personas murieron tiroteadas cuando participaban en una celebración judía. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu acusa a Albanese de haber contribuido a crear las circunstancias para ese atentado al reconocer el pasado septiembre al Estado palestino y permitir manifestaciones contra la masacre en Gaza.