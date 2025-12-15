edición general
Netanyahu culpa al Gobierno de Australia de “incentivar” la masacre terrorista en Sídney por reconocer al Estado palestino

Las autoridades de Israel han lanzado este lunes un mensaje unánime culpando al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, del ataque del domingo en la playa de Bondi, en Sídney, donde 15 personas murieron tiroteadas cuando participaban en una celebración judía. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu acusa a Albanese de haber contribuido a crear las circunstancias para ese atentado al reconocer el pasado septiembre al Estado palestino y permitir manifestaciones contra la masacre en Gaza.

Jakeukalane #4 Jakeukalane
¿Y si son agentes del Mossad?
millanin #8 millanin
#4 lo han hecho montones de veces antes.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Quizá el responsable es él por la masacre terrorista de Gaza.
#1 kaos_subversivo
Cinismo nivel Jehová
JackNorte #5 JackNorte
Los genocidas desplazando sus responsabilidades a otros
#2 AlexGuevara
Un argumento digno de un carnicero que tendría que estar entre rejas
#7 ombresaco
Pues si este mapa dice la verdad (www.lisanews.org/internacional/que-paises-reconocen-a-palestina-como-e) se hace dificil sostener esa afirmación
TiagoIn #6 TiagoIn
Lo de Gaza ya tal.
